“O ardeam pe una, eram matol și am crezut că ești tu…” Serghei Mizil, povești cu umor despre divorțul de prima soție înșelată

Serghei Mizil este recunoscut pentru poveștile savuroase, atât din tinerețe, cât și din perioada post-comunistă, istorisiri ce reliefează spiritul libertin al primului băiat de oraș din istoria României. Fiul lui Paul Niculescu Mizil, lider al comuniștilor, Serghei, a cochetat cu mai multe îndeletniciri, printre care pictura și afacerile, însă marea dragoste a rămas distracția, căreia i s-a dedicat integral. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, personajul iconic Serghei Mizil a făcut ce știe el mai bine, adică show, vorbind în stilul caracteristic despre existența ce ar constitui cu lejeritate subiectul unei ecranizări.

Bărbat la casa lui, căsătorit și cu doi copii actualmente, Serghei Mizil nu a fost dintotdeauna un mascul temperat, la casa lui, ba din contră. Recunoscut pentru aventurile sale, marele băiat de oraș a mai avut un mariaj înainte de cel alături de Cora, femeia care îl completează pe fiul fostului mare demnitar. Deși în repetate rânduri Serghei a blamat practica mariajului, mondenul a ajuns în fața altarului de două ori – o dată în perioada comunismului și o dată alături de Cora, poveste ce pare pentru totdeauna.

“O ardeam pe una, eram matol și am crezut că ești tu…”

Despre Serghei Mizil se cunosc multe aspecte. Personaj transparent, spumos în discurs, fără menajamente și cu un debit care a făcut deliciul publicului de peste două decenii. De peste 30 de ani este căsătorit cu partenera sa, Cora, alături de care are o fată, pe Smaranda. Din mariajul anterior, Serghei o mai are pe Ana, cea care i-a oferit bucuria de a deveni bunic. Prima înfățișare la starea civilă datează din vremea comunismului, când Serghei, luat de valul tinereții, a decis că ar fi cazul să se așeze la casa lui. Zis și făcut…pe jumătate. Nu doar că s-a distrat prea mult în preajma marelui eveniment, uitând cine este mireasa, dar la puțin timp după nuntă, prietenul de la vremea aceea, Mădălin Voicu, a venit cu o idee de nerefuzat pentru Serghei. Prin urmare, proaspătul însurățel a călcat pe bec.

„M-am căsătorit, am băut vreo două zile și n-am venit cu mireasa acasă, ce să fac cu mireasa acasă? Și-am venit după vreo trei zile, eram pe bancă cu Gyuri Fazekas. Stăteam pe bancă, era distanță mare de tot, eram prin curte cu ceva roz, se învârtea pe acolo. Era și tata într-o parte așa și zic: Dar cine e asta aici în curte? Și era: Bă, boule, e nevastă-ta!

Atunci eram sudor, adică beam aproape în fiecare zi, sudam toată noaptea și toată ziua. Dacă eram idiot, la a treia zi mă cheamă fostul meu prieten, Mădălin Voicu: Hai, mă, să f***m una! Hai, mă, să f***m una! Cu ăla am făcut multe, păcat că a îmbătrânit urât. Și ăla zice: Te spun!

M-am dus acasă, atunci mi-am dat seama că sunt actor, am și cinci filme făcute, zic: Trebuie să divorțăm, că nu se poate, că nu știu ce și că nu știu ce!. Ea mă întreabă de ce să divorțăm, a doua zi după ce am ars-o pe aia și mă întreabă ce s-a întâmplat. Zic: M-am dus, o ardeam pe una, dar eram matol și am crezut că ești tu! A început și aia să plângă, că mă iartă!”, a povestit Serghei Mizil în nota caracteristică.

„Țelul pe care l-am avut a fost să îmi iau copiii după mine…”

Chiar dacă pare să-și fi desfășurat existența după propriul set de reguli, Serghei Mizil s-a ghidat, totuși, după un set de valori bine stabilite. Pe primul plan s-au aflat întotdeauna copiii, puși pe un piedestal de fiul lui Paul Niculescu Mizil. Divorțul de prima soție nu l-a împiedicat pe afacerist să rămână în relații strânse cu Ana, fiica sa: „Țelul pe care l-am avut a fost să îmi iau copiii după mine, din căsătorii, să mi-i cresc și să am viața pe care o vreau eu. Nu sunt disperat după bani, adică nu vreau să fac miliarde. Mi-am făcut banii să trăiesc bine, să fac ce vreau. Sunt oameni care fac sute de milioane și n-au viață. N-au timp să-i cheltuiască, stau toată ziua să facă bani. Nu m-a interesat să fac toată ziua bani!”, a mai completat afaceristul.

