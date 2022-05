Serghei Mizil este recunoscut pentru poveștile savuroase, atât din tinerețe, cât și din perioada post-comunistă, istorisiri ce reliefează spiritul libertin al primului băiat de oraș din istoria României. Fiul lui Paul Niculescu Mizil, lider al comuniștilor, Serghei a cochetat cu mai multe îndeletniciri, printre care pictura și afacerile, însă marea dragoste a rămas distracția, căreia i s-a dedicat integral. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, personajul iconic Serghei Mizil a făcut ce știe el mai bine, adică show, vorbind în stilul caracteristic despre existența ce ar constitui cu lejeritate subiectul unei ecranizări.

Este arhicunoscută relația dintre Nicolae Ceaușescu și Paul Niculescu Mizil, interacțiune ce a rezultat și într-o tovărășie strânsă a fiilor, Serghei și Nicu. Cel din urmă a avut, timp de zece ani, o idilă cu sora lui Serghei Mizil, Donca, aceasta fiind socotită drept marea dragoste a fiului lui Nicolae Ceaușescu. Legătura nu a fost pe placul Elenei Ceaușescu, însă, care ar fi pus la cale avortul nepoțelului pe care Donca i l-ar fi oferit, ca rod al iubirii cu Nicu.

„Făceam tot felul de nenorociri pe care nu putea să le facă un om normal”

Prietenia strânsă dintre Serghei și Nicu Ceaușescu părea a fi una pe viață, doar Elena și soțul său și-au pus puternic amprenta asupra fiului și a drumului pe care acesta apucase alături de amicul răzvrătit.

Fiul lui Paul Niculescu Mizil recunoaște că a avut noroc cu statutul tatălui, s-a născut în bogăție și a putut să încalce dogmele societății de la vremea respectivă, fapt ce a atras cu sine scindarea de Nicu Ceaușescu, îndrumat pe calea politicii.

Astfel că Serghei cocheta cu drumurile dese în străinătate, de unde aducea mărfuri neaccesibile publicului din România. Negoțul îi aducea, spune Serghei, venituri lunare echivalente cu o Dacie, semn că banii tatălui l-au ajutat pe afacerist să facă alți bani.

Știți cum se spune: „Banii mulți se fac ușor, banii puțini se fac greu!”, deviză după care, în aparență, s-a ghidat și băiatul de oraș. Ce s-ar fi întâmplat, însă, dacă Serghei nu avea totul pe tavă? Avem chiar noi răspunsul direct de la sursă.

„Eu am avut un noroc de la Dumnezeu, nu că am fost eu, în prima parte. Și după aia am avut iar norocul că mi-am făcut toate treburile singur și n-am depins de nimeni, adică n-am atârnat la nimeni să îmi dea ăla bani, sau să zică ăla «Zi aia!».

De aia nu am acceptat la nicio televiziune, sau la niciun partid.

Cum să vină mie să îmi spună ăla care a fost la PNL, Câțu, să îmi spună ăla mie: «Bă, vorbești asta sau zici asta?!» Păi câte flegme îi dau?!

Făceam tot felul de nenorociri pe care nu putea să le facă un om normal, adică se ducea la pârnaie dacă făcea ce făceam eu. Acum nu mai poți să faci ce se făcea atunci.

Era complet altă situație!”, ne-a declarat Serghei Mizil în exclusivitate.

„Aveam piscină olimpică în sufragerie…”

Despre excentricitățile privilegiaților sistemului se știu multe, însă acum Serghei Mizil divulgă noi detalii referitoare la viața luxoasă pe care o duce și astăzi.

Poveștile par de domeniul science-fiction, dar Serghei Mizil constituie dovada vie că nu sunt doar fabule: „Nu aveam legături, nici cu mama, nici cu tata. Ne vedeam foarte rar. Adică, să înțeleagă lumea, pe Kiseleff, aveam o casă, am stat unde a fost reședința ambasadorului Americii.

Prin casă, unii stăteau într-un corp, alții în alt corp, vorbeam prin stație. Aveam piscină olimpică în sufragerie, cinematograf, jacuzzi, saună. Eram bine pregătit.

După aceea, aveam vilă la mare, vilă la Predeal, vilă la Snagov. Și noi mișunam…”

„Nu stăteam eu acum într-o mansardă să pictez, să fiu celebru după ce mierlesc!”

Iar pentru cei ce consideră că Serghei Mizil nu ar fi muncit pentru bunurile sale, ei bine, el infirmă aceste supoziții. A muncit, doar că după propriul set de reguli.

„Opt ore la program nu am stat, de exemplu când am avut afacere cu construcții, pe care le mai am și acum, normal că mă duc acolo, dar mă duc cum vreau, când vreau și fac ce vreau.

Adică nu mă duc la ora 5 dimineața, sau la ora 8, să stau acolo.

Și cât am fost pictor, am fost foarte bun și foarte tare, m-am lăsat la Revoluție, pentru că nu mă așteptam în viața mea la Revoluție să vină intelectuali care să dea în intelectuali.

Dup-aia, nu se câștiga și nu stăteam eu acum într-o mansardă să pictez, să fiu celebru după ce mierlesc!”, a mai completat Serghei Mizil.

