Chiar dacă nu se declară un adept al căsătoriei, Serghei Mizil este deja la a doua soție. Prima experiență a avut loc înainte de 1989, găsindu-și finalul tot în perioada comunismului. Acum, Serghei este fericit alături de actuala „jumătate”, în pofida faptului că totul a pornit din nevoia de a cumpăra împreună o casă.

Serghei Mizil uimește din nou cu declarațiile sale, în stilul care l-a consacrat. Prietenul lui Nicu Ceaușescu este renumit pentru poveștile sale insolite din timpul comunismului. La acea vreme, s-a căsătorit, a și divorțat, chiar dacă despărțirile nu erau văzute cu ochi buni.

„Căsătoria e cea mai mare imbecilitate”

Actualmente, Serghei Mizil are un mariaj fericit alături de Cora, deși povestea lor începea doar din rațiuni… imobiliare.

“Am întrebat-o pe fie-mea, eu nu mai țin minte nici unde a fost nunta, pentru că eram foarte entuziasmat de căsătorie. M-am căsătorit cu prima de două ori, și acum e foarte legată de mine, eu îmi cresc copiii împreună, sunt surori, vorbesc, le-am făcut case, mese, alea, alea, alea. Și eu am venit la mare și a luat copilul vreo două săptămâni și dup-aia, când i-am dat-o, mi-a zis doctorița că a făcut o criză, că nu se dezlipea de mine și zic «Hai să mă întorc acasă acum, pentru copil!».

Nu am reușit să stau nici a doua oară. Nici cu Cora nu am vrut să mă căsătoresc, ne-am căsătorit să luăm o casă, n-am luat nici casa și am rămas și căsătoriți. Am zis să nu ne mai căsătorim, că pentru mine căsătoria e cea mai mare imbecilitate. E o idioțenie, un act idiot care schimbă comportamentul mai mult al femeii, mai puțin al bărbatului!”, a spus Serghei Mizil în emisiunea “theXclusive”, de pe YouTube.

