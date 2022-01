Serghei Mizil și-a făcut de lucru la scurt timp după ce a pășit în noul an, lăsând în urmă șprițurile și mâncarea din belșug de Crăciun și de Revelion. O bună prietenă i-a ”programat” ziua, pentru că a avut ceva de rezolvat în zona Pieței Alba Iulia din Capitală. Serghei i-a „pilotat” mașina și a condus-o pe doamnă fix unde avea nevoie. Apoi, cu talent, a răsucit volanul, iar destinația finală a fost chiar în poarta casei misterioasei brunete. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Serghei Mizil s-a echipat lejer și a plecat rapid din casă atunci când amica lui brunetă l-a sunat, probabil, pentru a-i cere un favor. Avea o treabă de rezolvat în Piața Alba Iulia, așa că a apelat la Serghei, omul care, de regulă, nu refuză pe nimeni. Deși era mașina ei, bărbatul a pus mâna pe volan și i-a dat ”bice”. În scurt timp, cei doi au ajuns.

(CITEȘTE ȘI: CUM L-AU ÎNTÂMPINAT PUȘCĂRIAȘII PE ȘEFUL LOR, SERGHEI MIZIL: ”E PUBLICUL MEU!)

Serghei Mizil, întâlnire cu amica lui brunetă

Cât timp a rezolvat treburile, Serghei Mizil s-a plimbat puțin, profitând de faptul că vremea „bătea” mai mult în primăvară decât în iarnă. Cu un trening portocaliu Adidas Beckenbauer, o vestă Nike neagră și adidași negri Y3, Mizil a dat un ”ochi” prin zonă, apoi amica lui a apărut. Cei doi au urcat, și-au aprins câte o țigară și au avut o scurtă conversație.

(NU RATA: SERGHEI MIZIL A DAT NAS ÎN NAS CU AVOCAȚII! CE S-A ÎNTÂMPLAT LA MASĂ)

Cheia s-a răsucit, iar motorul a început să „toarcă”. Serghei și-a făcut loc din parcare, a dat cu spatele, apoi a intrat în sensul giratoriu. A „călcat-o” atunci când a trebuit, cu maximă vigilență, și a ieșit sin zonă.

A urmat traseul până în ”Primăvarii”, unul care nu i-a luat mult timp, pentru că nu era aglomerație. A parcat aproape de casa amicei lui, iar bruneta avea să-și ia la revedere de la el și să intre în curte, după câțiva pași.

Serghei Mizil a ”ras” tot de Sărbători

Serghei Mizil a ieșit cu bine din Sărbători! Deși nu s-a oprit de la nimic, spriț, mâncare din belșug. Avea chiar să destăinuie, pentru CANCAN.RO, ce a însemnat pentru el Crăciunul în două reprize. Distracția a durat până dimineața. Cu Serghei Mizil în mare formă, ca de obicei.

”Sunt mort acum de oboseală! Am făcut Crăciunul acasă, am avut invitați și pe 24, și pe 25! Am petrecut cu șprițuri, cu mâncare, ce să mai… Acum, până la șase dimineața. De asta am zis că-s mort!”, preciza Serghei.

Iar de cadouri nu poate fi vorba la el. Preferă să le dea bani celor dragi și apropiaților. ”Eu nu dau cadouri, nu primesc cadouri. Oamenii s-au obișnuit să nu-mi dea, pentru că așa i-am învățat. Nu primesc, pentru că mă îmbrac cum vreau eu sau îmi iau ce-mi place mie. Cadoul meu sunt banii pe care-i dau, să-și ia fiecare ce-i place”, dezvăluia Serghei Mizil.