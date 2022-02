Alexandru Arșinel se află în mijlocul unei noi controverse! Totul ar fi început în momentul în care primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu i-a mai prelungit mandatul de director artistic al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Ulterior acestei decizii, maestrul s-a simțit lezat și a făcut o serie de declarații într-o emisiune TV. CANCAN.RO a analizat declarația de avere a îndrăgitului actor.

Inițial, în spațiul public, s-a propagat ideea că Alexandru Arșinel ar fi fost nedreptățit de primarul Capitalei Nicușor Dan, dar acum noi informații ies la iveală.

„(…) Mă deranjează mai mult că m-a tratat total… nu vreau să spun cuvântul… ca pe tovarășul NIMENI. De jucat o să mai joc. Vasile are grijă, publicul, de asemenea. De când a murit Stela s-a produs un mare gol în suflet şi nu îmi e ușor”, a spus Alexandru Arşinel în cadrul emisiunii „Exces de putere” de la Antena 3, lăsând să se înțeleagă cât este de dezamăgit de decizia luată de primarul Capitalei.

Însă, se pare că marele actor nu a fost dat afară din Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, ci doar nu i s-a mai prelungit mandatul de director, Alexandru Arșinel fiind în continuare actor colaborator al acestei instituții culturale. Dovadă stând postarea făcută chiar de primarul Capitalei, Nicușor Dan.

Ce avere are Alexandru Arșinel

În altă ordine de idei, în urma discuțiilor purtate pe baza situației financiare a actorului, a ieșit la iveală și declarația de avere a acestuia.

Astfel, Alexandru Arșinel ar avea mai multe surse de venit, printre care salariu în cuantum de 79.366 lei de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” pentru funcția de director adjunct și 30.120 lei din drepturile de proprietate intelectuală. Dar și veniturile provenite din pensii: de revoluționar – 33.720, pensie normală – 73.512 lei, iar cea de handicap grad 2 – 10.800 lei.

(CITEȘTE ȘI: CE PENSIE ARE, DE FAPT, ALEXANDRU ARŞINEL? AVEREA ACTORULUI SE RIDICĂ LA CIFRE ASTRONOMICE)

Pe rețelele de socializare, unii utilizatori se arată revoltați, având în vedere că salariul mediu net al unui român e doar de 3.500 de lei. „«Amărâtul»” ăsta are în total 302.290 lei fără pensia soției”, „Cum să iubești banii de la stat. Un om educat se retrăgea de mult”, „Oricum este foarte mult și nu trebuie să se vaite, să lase și pe alții”,

„Păcat, s-a făcut de râs”, „Are și venituri de handicap și de revoluționar și de director”, „Are peste 100.000 euro anual doar de la stat!”, sunt doar câteva dintre comentariile apărute.

(VEZI ȘI: ALEXANDRU ARȘINEL, LUAT DE ACASĂ CU AMBULANȚA. CUNOSCUTUL ACTOR E INTERNAT LA SPITALUL UNIVERSITAR)

Alexandru Arșinel a ajuns la spital

Altfel, aseară, în jurul orei 20:00, Alexandru Arșinel s-a simțit rău, drept urmare a cerut ajutorul medicilor. A fost transportat la Spitalul Universitar, unde i s-a făcut un set de analize, iar în cursul orei 02:00 a fost externat. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Bogdan, fiul lui Alexandru Arșinel și a aflat detalii despre starea de sănătate a actorului.

„Tata e foarte bine! Nu are niciun fel de probleme suplimentare față de cele existente. A fost o mică slăbiciune, s-a chemat salvarea, s-a mers pentru niște analize ca să fim siguri că nu sunt și alte probleme. Ne-am întors acasă și ne refacem!

Nu a fost absolut nimic decât o slăbiciune fizică. Și, în general, tata când simte ceva cheamă salvarea și foarte bine face. Aseară am făcut niște verificări suplimentare, care au necesitat să ne deplasăm la Spitalul Universitar, unde am făcut acest set de analize și ne-am întors acasă după ora 02:00. Acum tata este foarte bine, e în refacere. Nu a dormit azi-noapte decât o mică parte, se odihnește, nu are niciun fel de problemă, este acasă”, ne-a declarat Bogdan, fiul lui Alexandru Arșinel.