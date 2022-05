Serghei Mizil este recunoscut pentru poveștile sale savuroase, atât din tinerețe, cât și din perioada post-comunistă, istorisiri ce reliefează spiritul libertin al primului băiat de oraș din istoria României. Fiul lui Paul Niculescu Mizil, lider al comuniștilor, Serghei, a cochetat cu mai multe îndeletniciri, printre care pictura și afacerile, însă marea dragoste a rămas distracția, căreia i s-a dedicat integral. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, personajul iconic Serghei Mizil a făcut ce știe el mai bine, adică show, vorbind în stilul caracteristic despre existența ce ar constitui cu lejeritate subiectul unei ecranizări, dar mai ales despre relația pe care o are cu actuala soție, Cora.

Bărbat la casa lui, căsătorit și cu doi copii actualmente, Serghei Mizil nu a fost dintotdeauna un mascul temperat, ba din contră. Recunoscut pentru aventurile sale, marele băiat de oraș a mai avut un mariaj înainte de cel alături de Cora, femeia care îl completează pe fiul fostului mare demnitar.

Deși, în repetate rânduri, Serghei a blamat practica mariajului, mondenul a ajuns în fața altarului de două ori – o dată în perioada comunismului și o dată alături de Cora, poveste ce pare pentru totdeauna.

Poveștile neștiute ale lui Serghei

Despre Serghei Mizil se cunosc multe aspecte. Personaj transparent, spumos în discurs, fără menajamente și cu un debit care a făcut deliciul publicului de peste două decenii. De peste 30 de ani este căsătorit cu partenera sa, Cora, alături de care are o fată, pe Smaranda.

Din mariajul anterior, Serghei o mai are pe Ana, cea care i-a oferit bucuria de a deveni bunic. Prima înfățișare la starea civilă datează din vremea comunismului, când Serghei, luat de valul tinereții, a decis că ar fi cazul să se așeze la casa lui.

Primul mariaj nu a fost un succes, dar avea să îl pregătească pe băiatul de oraș pentru dragostea vieții sale, Cora.

El, un spirit libertin, ce a funcționat după propriile reguli. Ea, un personaj discret, cu o pasiune puternică pentru energii. S-au văzut, s-au plăcut și s-au luat, din considerentul planului pe care Serghei dorea să îl aplice, și anume obținerea unui imobil.

S-au căsătorit, nu au luat casa și au rămas împreună, semn că așa a fost să fie mai bine pentru amândoi. În pofida aparenței de băiat rău, Serghei este puternic sensibilizat când vorbește despre sufletul său pereche.

„Beam o Dacie și ceva pe lună!”

„Cu Cora am o relație foarte bună și râd toți. Și Victor Becali, și toată lumea, spun: «Cum îl suporți pe ăsta și cum l-ai luat?!» Adică nu se implică, mă lasă pe cărarea mea. Ea are alte preocupări, și în casă, ea stă sus, eu am un mic restaurant jos, eu beau cu toate leprele, ce să facă ea acolo?! Ce crezi că vorbim acolo, numai oameni de elită, era să zic, fără 10 ani de pârnaie nu e niciunul!

Dacă nu era Cora, pe bune acum, în Germania mă duceam la pârnaie, pentru că făceam lucruri incorecte! Ea, la un moment dat, a zis: «Am mers după tine, acum mergem înapoi acasă și mergi pe ce zic eu! Ne apucăm de afaceri, de alea, de alea!»

Plus că am avut avantajul că ea, fiind economistă, s-a priceput la cifre, dacă mă lăsa pe mine să calculez sau să plec cu banii, cine se mai întorcea?

Cu câți bani plecam de acasă, veneam fără nimic! Cheltuiam toți banii. M-a luat înainte de Revoluție, că eu mi-am făcut un calcul, beam o Dacie și ceva pe lună!”, ne-a declarat Serghei Mizil.

„Nici n-am vrut băiat!”

Tată a două fete, afaceristul susține că nici nu și-ar fi dorit ca soarta să-i fi fost altfel, pe motiv că ar fi trăit cu teama de a avea un fiu cu aceleași comportamente ca ale tatălui. Serghei s-a rezumat la a avea două fiice și un nepot, pe care îl educă așa cum știe el mai bine.

„Nici n-am vrut băiat! Dacă făcea ce făceam eu?! Nu îl făceam balconar, îl făceam plantă?! Fetele sunt mai afective, sunt mai atașate, așa mi-a plăcut mie!

Uite, cum e aia mare, Smaranda, are grijă, în fiecare zi telefon: «Ce faci, ai mai băut, ți-ai revenit?» Un băiat ce să mă întrebe? Dacă semăna cu mine, că eu îmi sunam părinții, vorbeam o dată la un an, sau doi ani de zile la telefon!”, a mai adăugat Serghei Mizil.

