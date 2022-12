Adevărul despre viața amoroasă a lui Cătălin Botezatu. De ce nu are o iubită, de fapt

Cătălin Botezatu a atras din nou atenția tuturor, după ce a făcut o serie de declarații surprinzătoare cu privire la viața sa privată. Iată care este realul motiv pentru care designerul nu are o iubită de câțiva ani buni.

De-a lungul timpului, fanii lui Cătălin Botezatu s-au întrebat care este realul motiv pentru care acesta nu s-a așezat la casa sa și nu a făcut niciun pas pentru a deveni tată. Acum, însă, adevărul a ieșit la iveală și toată lumea a înțeles despre ce este vorba cu adevărat.

Cătălin Botezatu dezvăluie de ce este mereu singur

Recent, Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri sincere despre viața sa personală și despre motivele pentru care este întotdeauna singur. Se pare că designerul și-a dedicat tot timpul carierei sale impecabile pe care și-a construit-o cu greu. Sacrificiile pe care le-a făcut l-au ținut departe de relații și de o viață liniștită.

Totuși, Cătălin Botezatu nu pare deloc dezamăgit de aceste decizii pe care le-a luat, ba din contră, este foarte fericit cu viața pe care o duce. În același timp, juratul de la „Bravo, ai stil!” susține că publicul său este foarte important, tocmai de aceea este dispus să facă tot ceea ce este nevoie pentru a-l impresiona de fiecare dată.

„Trebuie sa renunți la ceva! Am renunțat la viața personală în favoarea unei vieți profesionale care îmi dă cele mai multe satisfacții. Fashion-ul și afacerile pe care le am îmi dau cele mai multe satisfacții. Și am ales să muncesc și să nu-mi dezamăgesc publicul. Să încânt ochiul privitorului, să fiu un brand consumabil și realizez că, datorită fanilor și consumatorilor de modă, exist și din acest punct de vedere, al respectului pe care îl port, trebuie să merg mai departe”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit BZI.

