Adevărul din spatele „divorțului” ex-solistei de la Class. „Ea mi-a spus inițial că nu am curaj”

Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au “divorțat”. Ce-i drept, în glumă. Prietenii cuplului au intrat în fibrilații după ce soțul fostei componente a trupei Class a postat, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, un mesaj în care își anunța despărțirea de artistă. Realitatea este, însă, alta, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, adevărul din spatele rândurilor scrise pe o rețea socială de bărbat.

În 2021, în noiembrie, se împlinesc 27 de ani de la înființarea trupei Class, primul grup muzical dance românesc apărut în România. Mihaela Cernea a fost una dintre soliste. În prezent, are o carieră de succes, o familie perfectă, un soț care îi este alături tot timpul și doi copii de nota 10. Însă, în a doua zi de Paște, apropiații perechii au rămas fără cuvinte ca urmare a unei postări făcute de soțul artistei, un pictor foarte apreciat.

Mihaela Cernea “divorțează” de soțul ei. “Gata, s-a terminat!”

Costin Craioveanu a anunțat pe o rețea socială că a venit momentul să se despartă de Mihaela Cernea, însă mesajul a rămas online doar câteva secunde, fiind ulterior șters. Imediat, prietenii cuplului au început să-și pună întrebări, dar mulți au evitat să-i întrebe pe cei doi dacă postarea este veridică. A făcut-o, totuși, CANCAN.RO, ocazie cu care vă prezentăm, în exclusivitate, care este, de faptul, realitatea în familia ex-solistei de la Class. (CITEȘTE ȘI: MIHAELA CERNEA DE LA CLASS: „AM SĂRIT DE LA BALCON CA SĂ MERGEM ÎN CLUB)

“Nu este nimic adevărat (n.r. râde). Eram cu Mihaela acasă și era vorba de un pescuit și atunci i-am spus că scriu în glumă că divorțăm. Am scris ceva de genul «Gata, s-a terminat, dacă tu ești bărbatul în casă, atunci ne despărțim». Ea mi-a spus inițial că nu am curaj să postez așa ceva, eu i-am arătat că am. Am postat, a văzut și ea, după care am șters tot. Atât și nimic mai mult. Nici vorbă să divorțăm, ne înțelegem foarte bine, suntem alături de 20 de ani. Lumea să stea liniștită. Chiar vă mulțumesc că m-ați sunat, era păcat să se interpreteze”, a declarat Costin Craioveanu pentru CANCAN.RO.

Au doi copii superbi

În concluzie, Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au “divorțat”. Însă doar în glumă. Relația dintre cei doi este mai sudată ca oricând și nimic nu pare să intervină în calea fericirii lor. Ba mai mult, își permit chiar să glumească, inclusiv în mediul online, cu posibilitatea unei despărțiri. Ar fi fost și păcat să aibă loc o separare, ținând cont de faptul că formează un cuplu frumos, care are doi copii superbi, Leon (16 ani) și Leia (11 ani).

Cu ce se ocupă în prezent ex-componenta trupei Class

În prezent, Mihaela Cernea se ocupă de textele pieselor pe care le cântă fiul lor, Leon. Ex-componenta trupei Class este antrenor vocal la o şcoală de canto. Totodată, produce și piese pentru alți cântăreți. În plus, din cauza pandemiei de COVID-19 s-a orientat și către antreprenoriat. Și-a deschis o sală de sport și astfel are o sursă în plus de venit.

“Da, într-un fel, da, viaţa ni s-a schimbat, dar nu foarte mult. Eu am studioul chiar lângă casă. A fost doar perioada de izolare mai grea atunci când am făcut cursuri cu elevii mei online, dar acum am dat drumul la ore. Vin elevii la mine, vine lumea, stăm la distanţă unii de alţii, încă nu s-a îmbolnăvit nimeni. La înregistrări se stă cu mască, e OK. La canto nu se poate cu mască, dar păstrez o distanţă, sunt foarte atentă” , spunea artista anul trecut, în noiembrie. (VEZI ȘI: TRUPA CLASS S-A REUNIT)

De asemenea, pentru că lucrurile în industria muzicală sunt incerte, Mihaela Cernea s-a reprofilat și către zona de business. A intrat în rândul antreprenorilor și a deschis o sală de sport.

“Nu am închis afacerea, sala de sport merge încă. S-a schimbat doar modul de lucru, acum avem câte un client cu antrenorul lui. La ora de grup băgăm doar 6-7 oameni. Dezinfectăm în schimb foarte bine, ştergem pe jos cu o soluţie dezinfectantă, zici că suntem la spital, e ca în sala de operaţie, aşa miroase. Unele sporturi, precum pilates, poţi să le faci şi cu mască. Acasă suntem mai relaxaţi. Ne temem de virus, aşa e, dar trebuie să ne continuăm viaţa, acum nu putem să punem lacăt pe uşă”, a mai precizat artista toamna trecută.