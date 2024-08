Adrian Cherciu a murit la 55 de ani! Ce s-a întâmplat cu antrenorul vedetelor de la Splash

Adrian Cherciu a fost unul dintre cei mai valoroși antrenori de sărituri din România. Popularitatea sa a crescut și mai mult datorită apariției sale la emisiunea Splash! Vedete la apă, difuzată pe Antena 1, unde antrena diverse vedete în competiție.

Conform GSP, Adrian Cherciu a decedat la vârsta de 55 de ani din cauza unor probleme de sănătate. Antrenorul va fi înmormântat la Cimitirul Metalurgiei, conform anunțului făcut de prietenul său apropiat, Bogdan Ioniță, pe Facebook.

„Drum lin prieten drag! Pentru cei care doresc să-și ia rămas bun și să-i aducă un ultim omagiu. Trupul neînsuflețit va fi depus de la ora 14:00, la Capela din Cimitirul Metalurgiei. Înmormântarea va avea loc luni, în jurul orei 12:00, la Cimitirul Metalurgiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a fost mesajul transmis de Bogdan Ioniță, bunul prieten și coleg de la emisiune al antrenorului în vârstă de 55 de ani, pe Facebook.

Adrian Cherciu a murit la 55 de ani

Clubul Sportiv Navi a publicat o postare emoționantă în mediul online în memoria lui Adrian Cherciu, pe care îl alintau „Adiță”. Se pare că regretatul antrenor a fost cel care a obținut prima medalie pentru România la un Campionat Mondial de sărituri în apă.

„Lacrimi pentru Adița! Colegul nostru, Adrian Cherciu, a plecat dintre noi in aceasta dimineata. Intors recent de la Campionatele Europene de sarituri in apa, a incetat din viata, dupa o lupta de 3 saptamani, in urma unor complicatii de sanatate.

Unul dintre cei mai pasionati antrenori de sarituri in apa, care a fost alaturi de mii de copii care au facut primul pas intr-un bazin de inot si a indrumat multe generatii de copii catre performanta. Antrenorul care a adus prima medalie cucerită de România la un Campionat Mondial de sărituri în apă.

Este o mare pierdere pentru lumea natatiei si pentru echipa Navi. Adița, o sa ne lipseasca glumele tale facute pe marginea bazinului”, a fost mesajul transmis de Clubul Sportiv Navi, pe Facebook, la scurt timp după trecerea în neființă a lui Adrian Cherciu.

