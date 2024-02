Adrian Cioroianu, primele declarații despre divorțul de Daniela Nane

Istoricul Adrian Cioroianu şi Daniela Nane erau căsătoriţi de aproape opt ani. Cei doi erau discreţi în apariţiile publice, dar pozau într-un cuplu fericit. A fost doar o aparenţă, pentru că acum cei doi au divorţat. Adrian Cioroianu a confirmat faptul că existau neînţelegeri între ei, iar actriţa are deja un nou iubit, mai tânăr cu 23 de ani decât ea. CANCAN.RO are primele declarații ale istoricului și vi le prezintă, în exclusivitate!

Adrian Cioroianu a vorbit pentru CANCAN.RO, după divorţul de Daniela Nane. Istoricul a oferit detalii despre despărţirea dintre el şi actriţă. ”Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, când a aflat și presa. Chiar nu vreau să intru în detalii și Nu am ce să spun mai multe despre treaba asta. Până la urmă, viața e făcută ți cu divorțuri, nu? Eu atât am de comentat, nimic mai mult”, a declarat Adrian Cioroianu.

Adrian Cioroianu şi actriţa Daniela Nane s-au căsătorit în anul 2016. Cei doi se afișau rar în imagini pe rețelele de socializare. Pozau totuşi într-un cuplu fericit, dar acum au divorţat.

Daniela Nane are 52 de ani, noul ei iubit 29!

Recent, Daniela Nane (52 de ani) a fost surprinsă sărutându-se cu tenorul Octavian Ene, un bărbat care nu a împlinit încă 30 de ani. Totul s-a întâmplat în fața hotelului Hilton, de pe Calea Victoriei din București. Cei doi au continuat gesturile tandre și în mașina bărbatului.

Octavian Ene este un tânăr în vârstă de 29 de ani, de meserie tenor, la Teatrul Muzical Ambasadorii. El a absolvit Liceul Gheorghe Șincai din București, a studiat canto la Universitatea Națională de Muzică București, iar în prezent este doctorand al aceleiași instituții universitare.

Fosta Miss România din anul 1991, Daniela Nane, a anunţat divorţul pe pagina sa de Facebook. „Sunt o femeie divorțată! Vă mulțumesc că-mi respectați viața privată, ca și până acum”, a scris actriţa.

Daniela Nane a mai fost căsătorită până în anul 2002 cu omul de afaceri Viorel Popa. Un an mai târziu, l-a cunoscut pe Adrian Cioroianu. Acesta se despărțise de un an de Luminiţa.

