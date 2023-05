Adrian Marțian, fost partener de afaceri cu Adrian Mutu, și-a strigat disperarea în CANCAN.RO. Milionarul este la cuțite cu fosta parteneră de viață, pe care o acuză că și-ar persecuta, fără milă, copiii pe care îi are împreună cu el. Vorbim de o situație extremă. Alcoolul, bătăile și tentativele de suicid ar fi la ordinea zilei în familia lor. Site-ul nr. 1 din România are declarații în exclusivitate, direct de la sursă.

Adrian Marțian, cunoscut pentru litigiul cu Adrian Mutu (DETALII AICI), trăiește de luni bune o poveste demnă de un film de Oscar. Una dintre protagoniste este ex-partenera lui, Roxana, alături de care are trei copii minori. Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, afaceristul a “pulverizat-o”, pur și simplu, pe femeia alături de care are trei copii. Bărbatul ar fi fost amenințat că va înfunda închisoarea, după care va ajunge la psihiatrie. Scandalul este în toi!

“Am vrut binele familiei, să o stabilesc în Barcelona. Nouă ani a făcut cea mare, băiețelul urmează să facă opt, iar cea mică a făcut în decembrie șase ani. Am ajuns în Barcelona, pentru copii a fost frumos, senzațional. Împreună i-am înscris la școală, cu toate că dânsa nu recunoaște, că i-am înscris fără acordul ei. După care, doamna, fiind într-o poziție foarte bună la Cluj, văzându-se peste noapte milionară, cu bunuri, cu bani, cu mașini, restaurant, dintr-o dată a vrut să revină în România. Era la finalul lunii august 2021. I-am spus că nu se poate, că e vorba de binele copiilor. Nu a fost de acord. Și mi-a spus că mă bagă în pușcărie și că după ce ies mă bagă la nebuni”, a declarat Adrian Marțian pentru CANCAN.RO.

“Pentru mine e moartă și îngropată!”

În continuare, Adrian Marțian a arătat că Roxana, ex-partenera lui, nu are niciun motiv și recomandarea să revendice custodia micuților. “Fratele” lui Adrian Mutu a acuzat-o că ar avea probleme grave cu alcoolul și că și-ar fi lovit copiii.

“A sunat la 112 că e mamă româncă sechestrată cu trei copii și bătută. M-am trezit la poartă cu mai multe mașini de Poliție. Nu s-a întâmplat nimic. Ulterior, a pus copiii să mă filmeze, că nu sunt un tată bun, că sunt violent. Copiii mi-au spus: tată, uite de ce nu vorbeam cu tine la telefon. Mama ne bătea, ne lua telefoanele. Și au început să-mi spună că bea în ultimul hal, că vomita în toată casa, venea cu fel și fel de bărbați. Am rămas șocat! I-am trimis imediat un mesaj că pentru mine e moartă și îngropată”, ne-a mai dezvăluit afaceristul.

“Câtă răbdare ai tu! Mama lua cuțitul și…”

Adrian Marțian susține că fetițele și fiul său ar fi fost, pur și simplu, puși sub teroare de mama lor, care, în plus, nu le acorda deloc atenția necesară. Micuții au ajuns inclusiv la psiholog pentru a depăși momentul.

“Le făceam baie fetițelor. Și-mi spun: tati, câtă răbdare ai tu! Știi ce făcea Roxana cu noi? Lua cuțitul sau foarfeca și ne tăia părul unde era încâlcit. Copiii nu-i spun mamă. Ei mă întreabă și acum dacă sunt adoptați. Nu am ce să demonstrez, din cauza asta au fost duși copiii la psiholog. În prezent, ei sunt la școală, la Târgu Mureș. Sunt cu mine. Frecventează înot, dansuri… M-am trezit cu Poliția cum că ar fi răpiți”, a mai spus Adrian Marțian pentru CANCAN.RO.

“E o mamă criminală!”

În susținerea propriilor afirmații, Adrian Marțian a prezentat și un video în care cei trei copii spun răspicat că doresc să rămână alături de tata, nicidecum cu mama.

“E o mamă criminală. Am prezentat tot judecătoarei. Doamna nu are domiciliu, nu are casă, nu are loc de muncă. Nu a cerut un drept de vizită de zece minute. Copiii au o temere groaznică față de această femeie. Au coșmaruri, se trezesc noaptea. Nu interacționează cu ei, copiii nu vor să o vadă. Pentru ei nu mai există!”, ne-a mai spus afaceristul.

“Lua Xanax cu whisky! Mi-a spart o locuință din Spania”

Acuzele continuă! Adrian Marțian dezvăluie că fosta lui parteneră ar fi încercat să-și pună capăt în mai multe rânduri. Și mai grav ar fi că una dintre fetițe a fost de față la una dintre scene.

“Bea, lua pastile Xanax cu wkisky. A vrut să se sinucidă. Am prins-o cu funia în gât. Fetița a văzut tot. În Spania s-a întâmplat. A avut patru tentative de suicid. A vrut să se arunce sub tren, femeia are probleme. Mi-a spart o locuință din Spania de unde a furat tot ce a găsit. Sunt patru dosare penale deschise pe numele ei”, a spus Adrian Marțian.

“Am făcut greșeala vieții mele!” Milioane de euro la mijloc

În continuare, “fratele” lui Adrian Mutu trage speranțe că, într-un final, instanța își va face datoria. Copiii, speră afaceristul, să aibă ultimul cuvânt. Adrian Marțian a dezvăluit, totodată, că se luptă cu fosta lui iubită pentru o sumă colosală.

“Decizia aparține copiilor. Ce-și doresc ei. Cu mama sau tatăl. Așa e cel mai corect. Nu pot considera că o instanță poate trece peste dorința copiilor. Are dosare grave în Spania și în România. Am făcut greșeala vieții mele. Am pus tot pe numele ei. A fost foarte abilă. În 2020, m-am trezit cu o hârtie că nu mai dețin nimic. Între timp am recuperat 75 la sută. Avem mai multe procese, litigii… Vorbim de terenuri, hotel, mașini… Nu sunt evaluator, dar vorbim de câteva milioane de euro. De ordinul zecilor”, a spus afaceristul.

Despre o reconciliere? Nici nu poate fi vorba! Adrian Marțian este ferm. Este, totuși, dispus ca micuții lui să aibă legătură cu mama lor.

“Nu mai există șanse de împăcare între mine și soție, dar copiii mei vor putea oricând să meargă să-și vadă mama, nu mă voi opune niciodată. Dar nu mi-a cerut niciodată acest lucru. Preferă să meargă copiii pe ascuns, la școala lor, ca o hoață. Spune că nu vrea să vadă copiii în prezența mea. Ea nu le poate oferi nimic acestor copii, ea nu are un loc de muncă. Copiii mei nu pleacă niciodată dintr-un magazin cu mâna goală. Păi ea pe ce le cumpără? Să fie și singura femeie de pe fața pământului și eu nu vreau să mai am de-a face cu ea”, ne-a mai spus Adrian Marțian.

Ar fi încercat să-l otrăvească!

Totodată, ex-partenerul de afaceri al lui Adrian Mutu susține că Roxana ar fi încercat să-l otrăvească! În acest sens, ar avea și dovezi.

“Motivul pentru care ea vrea copiii e pentru că în Spania legea e diferită în România. Chiar dacă nu ești căsătorită cu tatăl copilului tău, el trebuie să pună la dispoziție o casă, o alocație. Dar cum aș putea să mai întrețin eu o femeie care a vrut să mă otrăvească? Așa spun copiii: ‘Tati, mami a vrut să ți pună cianură în mâncare’. Am și declarația omului căruia ea i-a dat un plic cu un praf. Am toate dovezile”, ne-a mai dezvăluit afaceristul.

„Nu mai am nevoie de dușmani, ea face cât toți la un loc”

În final, Adrian Marțian anunță, sus și tare, că nu a ridicat mâna niciodată asupra celei care i-a dăruit trei copii, ba din contră. Ar fi tratat-o cu maxim respect.

“Nu mi-am bătut soția. Eu nu mă bat cu femeile, eu iubesc femeile. Această doamnă a trăit ca o regină, toată lumea este șocată de ceea ce a făcut. A avut tot ceea ce și-a dorit. Doamne, câte a putut să-mi facă această femeie. Nu mai am nevoie de dușmani, ea face cât toți la un loc”, a încheiat milionarul.