Am pătruns în palatul pe care cunoscutul milionar român îl deține în Spania! Filmările care îți taie răsuflarea…

CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a pătruns în palatul pe care Adrian Marțian îl deține în Spania. Filmările îți taie, pur și simplu, răsuflarea! Cunoscutul milionar trăiește într-un lux de neînchipuit, iar afacerile îi merg ca unse, motiv pentru care a ajuns la o avere impresionantă. Ex-patronul clubului UTA Arad a vorbit și despre Adrian Mutu, cu care a avut mai multe dispute.

Echipa CANCAN.RO a mers în Barcelona, acolo unde l-a întâlnit pe unul dintre cei mai realizați români. Omul de afaceri Adrian Marțian a luat, de ani buni, calea Vestului, unde a făcut afaceri cu mașini de lux și bio diesel. Dezamăgit de mediul de afaceri din țara noastră, și chiar de fostul partener, fotbalistul Adi Mutu, Marțian este înconjurat acum de cei mai prosperi afaceriști din lume, care dețin avioane private și iahturi de lux. Românul l-a inventat pe Mr. Marțian, un produs bio de curățare cu care speră să revoluționeze piața și să ajungă miliardar. I-am vizitat fabrica, dar și vila de lux în care locuiește într-o zonă rezidențială a Barcelonei.

Omul de afaceri ne-a primit în Catalonia să ne prezinte în exclusivitate ce rar ne e dat să vedem. Marțian este unul dintre milioanele de români care s-au stabilit în Spania, dar printre puținii care au reușit să facă afaceri de zeci, poate chiar sute de milioane de euro. Trăiește de 18 ani în Barcelona unde face afaceri cu bio diesel și are asociați dintre cei mai bogați de pe planetă. L-am vizitat, pentru început, la biroul situat într-o zonă bună a Barcelonei. Îmbrăcat la patru ace, încălțat de la o casă de modă celebră, dar niciodată nu uită de unde a plecat.

“În Transilvania eram o persoană foarte cunoscută. Prin prisma mașinilor, prin prisma a ceea ce am început să creez, imediat după Revoluție am început, am avut restaurante, cluburi. Deci, afacerile mergeau și în Romania. Omul care crede în ceva își dorește mai mult de la viață. Și atunci, trebuie să riști, să te lupți ca să faci ceva în viață. Că dacă stăm să ne gândim că jucăm la cazino, trag un loz și gata, mă îmbogățesc… Nu, niciodată nu am fost adeptul jocurilor de noroc”, ne-a declarat Adrian Marțian.

De ce s-a stabilit în Spania

Pe biroul din fabrica lui Marțian încă tronează amprentele fostelor afaceri. Cataloage cu zecile de mașini de lux, dar și ce a mai rămas din echipa de fotbal din România care încă îi aparține, UTA Arad.

“Când am venit în Spania, nu am venit sărac. Mi-a plăcut foarte mult, datorită acestui fapt am venit aici. Înainte, am locuit cinci ani în Franța, am avut acolo reprezentanța Mercedes, mi-a mers bine, mi-a plăcut foarte mult, cred că a fost unul din locurile cele mai frumoase din viața mea. M-am simțit foarte bine de la început de când am venit în Spania. Clima, mi-au plăcut foarte mult oamenii, mi-am găsit așa, un loc.

Mediul de afaceri de aici e mai prietenos, statul oferă mai multe beneficii întreprinzătorilor decât în Romania. Cu 300 la sută, zici eu. Uite, mulți români care lucrează aici riscă, își aduc familii, dorm prin boscheți, prin chirii, fac bani, se duc în România, își fac case enorme, nu se bucură de nimic. Merg o dată la un an, sau la doi, în concediu… Ce, poate să se bucure de casa aia pe care a făcut-o acolo? Fala asta că eu sunt în străinătate și am casă mare în România, nu”, a mai spus omul de afaceri.

Adrian Marțian are mai multe proprietăți și chiar afaceri în România. Printre ele, și un apartament imens la parterul unui bloc, pe care l-a transformat ca într-un hotel exclusivist. În interiorul apartamentului și-a făcut piscină, și-a amenajat o saună și l-a dotat cu tot luxul. Acum clădește și un centru SPA, la Cluj, pe care speră să-l inaugureze anul viitor. Preferă, însă, să facă afaceri cu străini decât cu români. Îi consideră mai corecți și dezinteresați.

"Aici, dacă te ajută, te ajută. Dacă nu poate acum, o face în data cutare și te servește. Dar, în România, du-te să ceri la cineva o mie sau 10 mii să vezi ce zice, ce-mi lași garanție, îmi lași aia, am avut momente când am lăsat Rolex cu diamante garanție de 60 mii euro pentru 10 mii", și-a amintit afaceristul.

L-a inventat pe Mr. Marțian!

În ultimii trei ani a investit într-o afacere cu care speră sa dea lovitura mondială. L-a realizat pe Mr. Marțian, un produs de curățare bio, unic pe piață, compus doar din uleiuri vegetale, 100% natural, care nu e cancerigen și nu are efecte secundare.

“Nu m-am gândit pur și simplu la bani, nu m-a interesat chestia asta. Am zis că vreau sa creez ceva care să nu dăuneze omenirii și să fie un lucru bun, benefic. Eu cred foarte mult în proiectul ăsta, dacă n-aș fi crezut atât de mult poate că nu m-aș fi implicat atât de mult”, a spus Adrian Marțian.

S-a plimbat prin toată lumea cu marțianul verde și a primit numai feed back-uri pozitive de la oamenii de afaceri. Asta l-a făcut să riște în noua afacere pentru care a și primit o ofertă de milioane de euro.

“Din Rusia, Kazahstan, Turcia, Germania, Italia, am primit feed back-uri pozitive. Eu fiind axat pe bio diesel, am avut niște prieteni chinezi cărora le făceam cadou din când în când o canistră de bio diesel. Mi-au cerut o mostră, le-am dat, și m-am trezit cu niște domni chinezi care au vrut să cumpere produsul ăsta de la mine. Văzând că sunt la început de drum, mi-au făcut o ofertă de câteva milioane de euro, nu chiar multe, dar cam câte degete avem la o mână. După ce omul a văzut că nu poate să mă înduplece, a venit cu altă ofertă, ca și cum ai pune două mâini. A fost tentant, sincer, nu sunt bani puțini”, a dezvăluit omul de afaceri.

A refuzat orice ofertă, mizând pe faptul că Mr. Marțian va ajunge pe raioanele magazinelor din întreaga lumea iar afacerea va scrie istorie.

Milionarul mai spune că nu totul a fost roz, tot timpul. “Eu, sincer, n-am fost un elev eminent la școală, nu mi-a plăcut. Nu că nu puteam să învăț. Am colegi de-ai mei cu două, trei facultăți, și mi-e milă de ei. Ori sunt bețivi, poate au o garsonieră sau un apartament cu două camere, îmbrăcați jalnic. Eu, când eram copil, erau din familii foarte bune. Și azi, când mă întâlnesc cu ei, nu-mi vine să cred.

Altfel, și eu am fost de multe ori la zero, recunosc. Am avut trei momente în viață când am fost la zero. Am avut momente și momente, au fost niște evenimente în viața mea care m-au adus la zero. S-au dus banii pe apa sâmbetei", explică Marțian.

Susține că UTA este, în continuare, echipa lui

În plimbarea pe care am făcut-o pe celebrul bulevard Rambla, am aflat că partenerul de business al Marțianului este un francez, aparent simplu, dar cu afaceri de miliarde de euro mai prin toată lumea. Printre bunurile din averea acestuia, găsim și un avion de lux sau un iaht. Lucruri la care și Adrian Marțian tinde să ajungă sperând că va da lovitura cu noua afacere.

Întrebat dacă a fost vreodată tentat să intre în politică, Adrian Marțian a declarat: “Nu, știți destul de bine, am avut o echipă de fotbal și am avut niște divergențe chiar cu primăria, nu m-a interesat politica, nu am businessuri care să încadreze politicul, statul român, m-am ferit tot timpul de chestiile astea. Deocamdată, UTA este echipa mea de fotbal. Nu mai este în competiție din cauza unor conflicte cu autoritățile din Arad. Am vrut să fac ceva bun, chiar n-am mers să distrug nimic acolo fiindcă un om care își bagă banii nu văd cum vrea să distrugă. Am băgat bani mulți acolo”, a mai spus Adrian Marțian.

Bani mulți a băgat și în noua afacere. A închiriat o hală în zona industrială din Barcelona pe care a utilat-o cu echipamente care produc 6 mii de tone pe lună de degresant ecologic. A început deja îmbutelierea, în curând și comercializarea, apoi, speră el, explozia afacerii. L-am vizitat la fabrică, acolo unde am descoperit și angajați români.

“În 2017 aveam deja toate avizele, ceea ce în România, după trei ani nu aveam toate avizele la fabrica din Oradea pentru funcționare. Ca să înțelegem cum funcționează în România și cum funcționează în Spania pentru un român. Am reușit de am creat produsul ăsta, un degresant biodegradabil și ecologic, care zic eu că o să fie o chestie revoluționară la nivel mondial, nu numai pentru Spania sau România. În loc să ia 10 produse pentru a face curățenie în casă, va face cu un singur produs. Începând de la geamuri, pardoseală, gresie, WC, spălatul vaselor, chiar spălatul rufelor. Poate fi folosit pe și pe post de detergent, este ecologic total”, a spus omul de afaceri.

Trăiește într-un lux de neimaginat

Regele Marțian din Catalonia s-a stabilit într-un palat la câțiva kilometri de Barcelona, într-o zonă de coastă locuită, în principal, de milionari. De-a lungul drumului, și pe stânga, și pe dreapta, întâlnim porți în spatele cărora se ascund vile luxoase.

Printre ele, si a lui Adrian Marțian. Locuiește pe un domeniu impresionant, iar priveliștea e de departe una care ne taie răsuflarea. La fiecare pas, inițialele lui Adrian Marțian ne amintesc că suntem la el acasă, ba chiar și piscina, reconstruită după propriile gusturi. De un an s-a mutat în spectaculoasa vilă unde are în curs de amenajare și o sală de cinema, saună umedă și uscată sau o sală de biliard.

Livingul, extrem de spațios, este amenajat cu piese dintre cele mai scumpe. De la candelabrele de cristal, la statuete valoroase sau tavanul care chiar te face să te simți un Marțian. Vedeta e de departe, însă, spațiul în care familia Marțian ia masa. Totul e realizat din fier forjat, iar jilțul regelui Adrian Marțian întrece orice imaginație. Pe brațele scaunului tronează dragonii, iar pe spătar inițialele dar și o coroană… că doar e rege. Tot din fier forjat, lucrat minuțios, e și balustrada scării interioare care cântărește, atenție, trei tone.

“M-am speriat, sincer. Nu știam dacă o să reziste structura casei, dacă trebuie să dăm jos acoperișul să putem s-o băgăm cu o macara”, și-a amintit Marțian.

O alta emblemă a lui Marțian tronează peste tot, chiar și în piscină, dar și la gâtul lui, reprezentat printr-un medalion care l-a costat o avere. Un simbolul care adună patru elemente, sfânta cruce, sabia templierului și o balanță ce reprezintă zodia în care s-a născut, dar și justiția… de care s-a mai lovit prin țara natală.

“Regret foarte mult că am plecat din România și că m-am stabilit aici. Sincer, regret enorm de mult. Îți spun cu mâna pe suflet… că n-am plecat mai repede! Au încercat să-mi pună piedici, să mă stopeze, răutate, invidie, neputință, ei în mintea lor au numai fantezii erotice, trăiesc într-o lume…”, a spus Marțian.

N-am descoperit vreun seif cu bani prin casa lui Marțian, dar ne-a arătat cutia cu valori. Trabucuri de mii de euro. Pe care nu le pufăie prin cluburi, pentru că nu le frecventează.

Nu a uitat disputele cu Mutu

Adi Mutu și Adrian Marțian au avut cândva legături de prietenie, dar și de afaceri. Totul s-a terminat, însă, la tribunal, unde fotbalistul i-a cerut daune morale de un milion de euro pentru calomnie. Ba mai mult, în scandal s-au amestecat și familiile. Fosta soție a lui Marțian și fiul acesteia au făcut front comun cu Mutu.

“Eu am ajuns sus, alții jos, cum s-a întâmplat și cu partenerul meu, cu domnișorul Mutu. Dacă stăm să ne gândim din momentul în care am fost parteneri și asociați, cum am evoluat eu și cum a evoluat el, cred că diferența e de la cer la pământ. Nu mai țin legătura cu el pentru că a fost un om prea slab și nu a avut niciodată curajul să se mai întâlnească cu mine.

Am spus ceea ce a fost pe la televiziuni, dar oamenii slabi și trădătorii așa se comportă. Orice se întâmplă între mine și el, nu aș atenta la familia lui niciodată. Cum aș merge eu acum s-o caut pe Consuelo, să-i spun anumite chestii lui Consuelo, niciodată n-aș face așa ceva”, a încheiat Adrian Marțian.

