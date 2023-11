Adrian Minune și Horia Moculescu vor cânta împreună! Mișcare neașteptată pe scena muzicală românească: „Un impact extraordinar asupra publicului”

Un duet neașteptat se anunță pe scena muzicii românești. Două nume de top, ce vin din genuri muzicale diferite, se vor alătura și vor încânta publicul. Mai exact, Horia Moculescu și Adrian Minune vor urca împreună pe aceeași scenă, în cadrul unui eveniment cultural. Asocierea celor două nume a ridicat multe sprâncene, însă organizatorii sunt siguri că momentul o să fie unul de excepție.

Adrian Minune și Horia Moculescu vor cânta împreună în cadrul unui show ce se va ține la un cunoscut și important institut cultural din București. Evenimentul are loc în data de 15 decembrie, iar cei care nu vor ajunge îi vor putea vedea pe cei doi artiști chiar în noaptea de Revelion, căci spectacolul o să fie atunci transmis pe micile ecrane de Televiziunea Națională.

(CITEȘTE ȘI: TOATĂ LUMEA ÎL ȘTIE DREPT ADRIAN MINUNE, DAR NU ÎL CHEAMĂ NICI MINUNE, ȘI NICI MĂCAR ADRIAN! DEZVĂLUIRE INCREDIBILĂ A FIICEI SALE DESPRE CELEBRUL ARTIST)

Evenimentul în cadrul căruia publicul îi va putea vedea pe Horia Moculescu și Adrian Minune cântând împreună va avea loc la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Cei doi vor cânta la „Gala șlagărelor românești”, prima ediție. Prezența cunoscutului manelist în cadrul acestuia show a contrariat multă lume, așa că Mariana Almășan, gazda evenimentului, a adus câteva lămuriri în legătură cu acest subiect.

Din cauza faptului că de-a lungul timpului au existat mai multe controverse cu privire la prezența maneliștilor în centrele culturale, Marina Almășan a făcut câteva precizări în acest sens. Potrivit spuselor acesteia, se pare că Adrian Minune nu va interpreta muzica pentru care este cunoscut, ci se va alătura lui Horia Moculescu pentru a cânta unul dintre șlagărele românești.

De asemenea, gazda evenimentului a mai precizat că manelistul a fost invitat chiar de către compozitor, iar organizatorii preconizează că momentul acestora o să fie atracția principală a show-ului.

„Noi am făcut o selecție de șlagăre, șlagăre! Noi n-am selectat artiști. Am selectat șlagăre pentru că vrem să facem un șir de gale în care să readucem în atenția telespectatorilor TVR marile șlagăre de dragoste ale românilor. Și, în prima tranșă de 10 șlagăre, am selectat, printre altele cântecul de dragoste Salcia, al lui Horia Moculescu.

L-am întrebat pe Horia Moculescu ce artist ar dori să interpreteze cântecul. Horia Moculescu a spus: «Îl voi interpreta personal alături de Adi Minune». A fost decizia compozitorului. Eu l-am mai avut pe Adi Minune invitat într-o emisiune de-ale mele acum câțiva ani. Nu a cântat manele. A cântat muzică clasică, deci clasică, da? A avut un impact extraordinar asupra publicului.

El este un artist desăvârșit, el cântă foarte bine. Asocierea lui cu genul manele, asta e! Oamenii mai cântă și manele. Și artiști pop cunoscuți au cântat la un moment dat și manele. La noi, el cântă muzică ușoară, unul din marile șlagăre. Nu văd niciun impediment. Cred că va fi unul din momentele de vârf ale galei”, a declarat Marina Almășan, potrivit fanatik.ro.