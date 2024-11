Adriana Bahmuțeanu, atac la adresa Mihaelei Botezatu și a lui Honorius: „Am fost sunată de Maximus, care în cele 3 zile nu…”

Adriana Bahmuțeanu nu s-a mai abținut! Vedeta, atac la adresa Mihaelei Botezatu, dar și a lui Honorius! Moartea lui Silviu Prigoană aduce multe neînțelegeri! Fosta soție a regretatului afacerist trece prin momente grele și nu se lasă până nu își aduce acasă cei doi copii!

Începem prin a spune că Adriana Bahmuțeanu își dorește să îi aibă alături de ea pe copiii ei și încearcă să îi ia din casa lui Silviu Prigoană, dar fără succes. Chiar dacă părea că voiau să meargă la mama lor, băieții și-ar fi schimbat părerea în momentul în care vedeta a ajuns în fața casei.

Avocata vedetei a făcut câteva declarații despre această situație, moment în care a spus că scopul familiei afaceristului ar fi de a-i atrage atenția Adrianei Bahmuțeanu asupra situației copiilor, totul pentru ca ea să nu se focuseze pe partea financiară.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit la telefon cu Maximus. Chiar el a sunat-o, după ce trei zile ar fi evitat-o, moment în care i-a spus că este alături de Mihaela Botezatu. Văduva lui Silviu Prigoană a discutat cu vedeta și i-a spus că se ocupa ea de grija copiilor. Întrebată în ce calitate, ar fi preferat să nu răspundă.

„Astăzi, în cursul după-amiezii, spre seară, am fost sunată de Maximus, care în cele trei zile nu mi-a răspuns deloc la telefon. Sunt convinsă că nu are acces la propriul telefon și că mă sună sau îmi trimite mesaje doar în prezența adulților din casă. Am fost sunată de Maximus, care mi-a spus că este cu Mihaela lângă el, mi-a dat-o la telefon. Mihaela mi-a spus să stau liniștită că ea are grijă de copiii mei. Am intrebat-o în ce calitate, nu a știut să își răspunsă. Maximus mi-a spus: «Te rog să nu mai faci circ la televizor și scandal, pentru că noi suntem foarte bine aici, eu sunt cu Mihaela»”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.