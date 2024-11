Adriana Bahmuțeanu, avertizată de Daniel Prigoană. A sunat-o imediat după moartea subită a lui Silviu Prigoană!

La mai bine de două săptămâni de când Silviu Prigoană a murit, Daniel Prigoană, unul dintre frații săi, face acuzații neașteptate despre regretatul afacerist. Cei doi nu mai vorbeau de 17 ani, însă a ținut tot timpul legătura cu Adriana Bahmuțeanu. Ce i-a spus, de fapt, jurnalistei la telefon după moartea milionarului.

Reamintim că Silviu Prigoană a murit în data de 12 noiembrie, în timp ce se afla la masă cu mai mulți prieteni. Afaceristul a suferit un infarct miocardic și s-a prăbușit de pe scaun. La 24 de ore de la moartea sa, afaceristul a fost înmormântat în secret. La ceremonia funerară au participat doar cei patru copii ai săi. Moartea prematură a fostului politician a șocat întreaga comunitate, iar la scurt timp au început să apară primele controverse legate de averea acestuia, cum va fi împărțită la cei patru copii pe care îi are, da și despre relația pe care afaceristul o avea cu frații lui.

După moartea lui Silviu Prigoană, Daniel Prigoană, fratele cel mare al afaceristului, a fost cel care sunat-o pe Adriana Bahmuțeanu. Deși fostul politician nu mai era în relații bune cu frații săi, Daniel Prigoană a avut tot timpul o legătură apropiată cu fosta lui cumnată. Nu rata: Adriana Bahmuțeanu rupe tăcerea despre vila lui Silviu Prigoană și sechestrul pus pe ea: „Este una din mizele importante”

Recent, acesta a declarat că a luat legătura cu Adriana Bahmuțeanu imediat după moartea fratelui său. În scurta lor convorbire telefonică, Daniel Prigoană a sfătuit-o pe fosta lui cumnată să apeleze la ajutorul autorităților ca să își recupereze copiii din casa afaceristului. Fratele lui Silviu Prigoană a mai mărturisit că, deși nu mai vorbea cu fratele lui de 17 ani, tot timpul a avut o relație bună jurnalista.

”Am vorbit exact când a murit Silviu, atunci am vorbit cu Adrianan (n.r Bahmuțeanu). Într-o noapte am vorbit cu ea, atât, de atunci nu am mai vorbit cu ea. am avut o convorbire de vreun sfert de oră. Ce să îi spun? să fie puternică, vezi Doamne. Mi-a spus că copiii sunt acolo și că nu ies afară, că nu îi lasă. I-am spus ”Adriana, draga mea, tot ce poți face este să te duci să apelezi la Poliție.

Altceva nu ai ce face, nu poți să spargi ușa să intri. Trebuie să urmezi calea legală, dar cred că asta va dura”. Asta a fost tot, eu cu Adriana m-am înțeles foarte bine întotdeauna, n-am avut probleme”, a spus Daniel Prigoană pentru wownews.ro.