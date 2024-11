Adriana Bahmuțeanu l-a visat iar pe Silviu Prigoană! Ce i-ar fi spus afaceristul și ce are ea de gând să facă

După moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu pare că nu am are liniște. Pe lângă faptul că încearcă să lupte pe toate fronturile pentru a își lua copiii acasă, acum aceasta este și „bântuită” de cel care i-a fost soț. Se pare că bruneta l-a visat în repetate rânduri pe regretatul afacerist, motiv pentru care a luat o decizie importantă. Ce are de gând să facă după ce l-a visat pe Silviu Prigoană?

Silviu Prigoană s-a stins din viață în data de 12 noiembrie, la un restaurant din Bran, în urma unui stop cardio respirator. Decesul neașteptat al acestuia, la vârsta de doar 60 de ani, a adus multă durere, dar a ridicat și numeroase semene de întrebare. Cea mai agitată după moartea acestuia este Adriana Bahmuțeanu, căci acum se luptă să își recupereze copiii.

Adriana Bahmuțeanu l-a visat iar pe Silviu Prigoană

Moartea lui Silviu Prigoană a afectat-o destul de mult pe Adriana Bahmuțeanu. De când fostul ei soț s-a stins din viață aceasta nu are liniște. Principala ei preocupare este să își ia băieții din casa afaceristului și speră că până la finalul săptămânii să primească din partea instanței o decizie favorabilă în acest sens.

Pe de altă partea, Adriana Bahmuțeanu nu are liniște și pentru faptul că îl visează destul de des pe Silviu Prigoană. Așa s-a întâmplat și recent, când fostul soț i-a apărut în vis și a avut un mesaj special pentru ea. Mai exact, de această dată, el s-a arătat zâmbitor brunetei și i-a spus că îi pare rău pentru tot și că puteau să fie fericiți.

Ei bine, după ce Silviu Prigoană i-a apărut în vis de mai multe ori, Adriana Bahmuțeanu a luat decizia să îi facă o pomenire, ce va avea loc mâine, la Mănăstirea Comana. Vedeta spune că vrea să facă acest lucru mai ales pentru că Silviu Prigoană nu a avut parte de o înmormântare creștină.

„Da, l-am visat și îl visez în continuare. Din motivul acesta vreau să îi fac o pomană creștinească, pentru că, repet, nu este în regulă. Eu sunt creștin ortodoxă, noi am fost căsătoriți ortodox. (…) Din motivul acesta, copiii noștri sunt botezați ortodox, eu sunt creștină practicantă, băieții mei sunt la fel, bunica maternă e creștin practicantă. Eu doresc să îi fac o pomenire, să îmi liniștesc sufletul pentru că nu este în regulă. (…) Mi-a transmis un mesaj, l-am visat și mi-a spus că îi pare foarte rău pentru că am fi putut să fim foarte fericiți”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la „Viața fără filtru”.

