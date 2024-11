Adriana Bahmuțeanu, prima reacție după ce s-a zvonit că vrea jumătate din averea lui Silviu Prigoană: ”Cineva are un interes financiar”

Răsturnare de situație în cazul averii pe care Silviu Prigoană a lăsat-o. Afaceristul are patru copii, în funcție de cota fiecăruia, moștenirea acestuia ar urma să treacă pe numele fiilor lui. Înainte de decizia judecătorilor, Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații care ar putea schimba cursul succesiunii. Are sau nu pretenție la jumătate din averea fostului ei soț.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie 2024, în timp ce se afla într-un restaurant din zona turistică Bran, județul Brașov. Afaceristul a început să se simtă rău, să tușească sever, iar la un moment dat s-a prăbușit după scaun. Conform rezultatelor INML, acesta a suferit un atac miocardic. La o zi distanță, miercuri seară, 13 noiembrie, fostul politician a fost înmormântat în secret. La ceremonie au fost prezenți doar cei patru copii ai săi – vezi AICI imagini cu locul de veci al lui Prigoană.

După moartea fulgerătoare și prematură a lui Silviu Prigoană, tensiunile și conflictele din familia acestuia s-au intensificat. La mijloc ar fi vorba despre bunurile și banii pe care fostul politician a lăsat-o în urmă. Averea afaceristului este estimată la ordinul milioanelor de euro. În acest context, moștenitorii legitimi ai averii sunt cei patru copii pe care acesta îi are: Honorius (34 de ani), Silvius (33 de ani) Maximus (16 ani) și Eduard (13 ani).

Adriana Bahmuțeanu, fosta soția a lui Prigoana și mama a doi dintre cei patru moștenitori, a spus adevărul despre succesiune și a oferit o primă reacție după ce s-ar fi zvonit că a pus ochii pe vila și bolidul de lux al fostului ei soț. NU RATA: Când a fost înmormântat, de fapt, Silviu Prigoană. CANCAN.RO are toate detaliile ”operațiunii secrete”! Dezvăluiri uluitoare de la fața locului

Vineri, 15 noiembrie, jurnalista a ajuns la sediul DAGSP pentru a discuta situația copiilor ei – după decesul tatălui lor. Timp de 3 zile, jurnalista nu a fost lăsată să-și vadă copiii, să le fie alături după moartea tatălui lor. Înainte de a intrat în clădire, aceasta a mărturisit că își dorește ca acest scandal să se sfârșească și să fie lăsat să-și crească copiii în liniște.

„Cine a înaintat succesiunea, aveți idee? Eu nu am făcut niciun astfel de demers. Personal, nu am depus niciun document la notar pentru succesiune. Am așteptat să se liniștească lucrurile, să discutăm amiabil, ca oamenii. Dacă altcineva a depus succesiunea, înseamnă că există un interes financiar. Alienarea parentală la care sunt supuși copiii are, evident, acest substrat. Probabil că cineva vrea să ia repede banii din conturi, banii din casă, din seif. Sunt obosită de acest scandal. Tot ce vreau este să-mi cresc copiii în liniște. Copiii au fost șantajați emoțional și sunt persoane în jur care continuă să pună presiune pe ei”, a declarat Adriana Bahmuțeanu într-o emisiune TV.