Adriana Bahmuțeanu vine cu dovezi cutremurătoare: mesajele trimise la autorități și discuția șocantă cu fiii, de pe canapea! ”Recunoaște că e bătut constant!”

Adriana Bahmuțeanu încearcă, din răsputeri, să-i aducă lângă ea pe cei doi copii pe care-i are cu Silviu Prigoană, rămași în casa afaceristului decedat în noiembrie. Doar că întâmpină mari dificultăți și acuză autoritățile. Copiii nu vor la ea, dar Bahmu spune că fiii cei mari ai fostului soț, Honorius și Silvius, i-ar influența pe Maximus și pe Eduard. Războiul s-a aprins, însă, cu mult timp înainte ca Prigoană să-și găsească sfârșitul într-un restaurant din Bran! Prezentatoarea TV a explicat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, calvarul prin care trece de mai bine de un an, după ce a făcut nenumărate plângeri la DGASPC.

Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri tulburătoare, în care a enumerat câteva episoade în care au fost prinși copiii ei, Maximus și Eduard, și tatăl lor, Silviu Prigoană. După spusele ei, cei doi au fost jigniți în repetate de rânduri de fostul afacerist, ba chiar abuzați psihic și fizic. Bahmu a făcut mai multe plângeri către autorități, în care a redactat toate întâmplările.

Adriana Bahmuțeanu, plângeri pe bandă rulantă către autorități

Iată câteva dintre situațiile limită care au făcut-o pe Adriana Bahmuțeanu să încerce, cu disperare, să rezolve situația cu DGASPC, dar și cu Silviu Prigoană, la un birou de consiliere parientală. Toate, însă, sortite eșecului.

6 septembrie 2023

”Fiul meu, Maximus, este supus abuzului verbal și fizic de către tatăl lui, Silviu Prigoană. Maximus recunoaște că este bătut constant de tatăl său, este jignit, pedepsit de acesta, dar susține că este spre binele lui. În această vacanță de vară, am petrecut mai mult timp împreună, iar fiul meu a povestit, în repetate rânduri, ce se întâmplă în domiciliul tatălui.

Precizez că și fiul cel mic, Eduard Prigoană, a cerut să locuiască cu mine din același motiv și am anunțat autoritățile, de asemenea, am depus ordonanță președințială, dar fiul cel mare, Maximus, dorește să stea, în continuare, cu tatăl său, chiar dacă acesta are un comportament ce lasă mult de dorit. Vă rog să luați măsurile ce se impun!”

Pe 7 decembrie 2023, Adriana Bahmuțeanu a fost de acord să se întâlnească, în biroul de consiliere parientală, cu Silviu Prigoană, însă fostul afacerist nici nu a vrut să audă.

Bahmu: ”Maximus a adormit la volan!”

13 februarie 2024

”Fiul meu, Maximus, merge la școală cu un autoturism electric și mi-a spus de multe ori că îi este frică să conducă, ba chiar a adormit la volan, însă tatăl său îl forțează să meargă cu mașina electrică la școală și că nu se poate opune. Fiul meu, Maximus, este speriat și descurajat de atitudinea tatălui, care pare insensibil la dorințele copilului. Acest fapt poate fi confirmat și de fratele mai mic, Eduard, care a asistat la acest lucru. Întrucât este riscant și periculos ca un adolescent de 16 ani să conducă 30 de km pe zi, m-am opus, însă fără a se ține cont de părerea mea. Vă rog să luați măsurile care se impun!”

20 iulie 2024

”Astăzi, 20 iulie 2024, în jurul orei 16, Maximus a venit la domiciliul meu cu autoturismul electric pe care l-a condus în condițiile în care era extrem de obosit. Am stat de vorbă pe canapea și a adormit de două ori. I-am spus să meargă se se culge, dar a refuzat, pe motiv că nu-l lasă tatăl lui. I-am luat cheile de la mașină și i-am spus că poate merge cu Uberul, dacă vrea să plece. Eduard l-a mobilizat și a început o altercație între ei, i-am despărțit și Maximus a plecat cu Uberul. Pe parcursul discuției cu Maximus, tatăl lui l-a sunat de mai multe ori și l-a înjurat, i-a vorbit foarte urât și l-a amenințat cu bătaia. Vă rog să luați măsuri!”

Bahmu: ”Fiul meu e în depresie, a început să fumeze…”

19 august 2024

”Vă solicit program de consiliere psihologică și evaluare pentru fiul meu, Maximus, afectat emoțional de relația cu tatăl său. Tatăl i-a promis că îl va trimite la studii în SUA și după șase luni s-a răzgândit. Fiul meu e, vizibil, în depresie, a început să fumeze, am înregistrări în care îmi spune că se va arunca de la etaj. Așa cum v-am precizat și în corespondența anterioară, obținerea unei ordonanțe președințiale durează minimum șase luni, iar în acest timp îmi este teamă pentru situația fiului meu.”

26 august 2024

”Fiul meu, Eduard, este abuzat psihologic și șantajat de către tatăl lui, Silviu Prigoană, care refuză să-i plătească taxa de școlarizare la British School, unde este înmatriculat din 2019. I-a transmis că va plăti taxa doar dacă se întoarce în domiciliul tatălui și va rămâne acolo pe tot parcusul anului.

Fiul meu refuză să se întoarcă, fiindcă îi este teamă de eventualele abuzuri verbale, fizice și psihologice, reclamate și în urmă cu un an, când s-a mutat în domiciliul meu. Există înregistrări audio și video în care fiul meu, Eduard, este jignit de tatăl său.”

