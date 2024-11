BREAKING! Adriana Bahmuțeanu cere extinderea urmăririi penale asupra angajaților DGASPC

Adriana Bahmuțeanu luptă în continuare în tribunal! Avocații jurnalistei au cerut cer extinderea urmăririi penale asupra angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Vedeta i-a acuzat că nu au acționat conforma fișei postului în seara în care Silviu Prigoană s-a stins din viață. Este posibil ca la audieri să fie chemați toți cei care se aflau în vila afaceristului atunci.

În urmă cu doar câteva luni, instanța a decis custodie comună pentru Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, însă domiciliul minorilor a fost stabilit la vila tatălui. După decesul afaceristului, situația s-a schimbat, iar jurnalista a încercat încă din seara decesului să îi ia pe cei doi băieți acasă la ea. Între timp, vedeta și-a schimbat și avocații, iar acum vrea să le ceară socoteală angajaților de la DGASPC.

Citește și: Cine intervine în dosarul penal deschis de Adriana Bahmuțeanu: „Trebuie să fie aduse și niște dovezi ca să…”

Încă din ziua decesului lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a mers să își ia copiii din vila în care au locuit alături de tatăl lor. Fiind singurul părinte supraviețuitor, nu s-a gândit că o să întâmpine probleme. Totuși, nu a reușit să comunice cu Maximus și Eduard.

Astfel, vedeta i-a acuzat pe angajații DGASPC că nu au făcut nimic în seara de 12 noiembrie, atunci când copiii ar fi fost ținuți în casă cu forța. Mai mult decât atât, jurnalista este supărată că aceștia nu au respectat fișa postului și nu au acționat.

În urma celor întâmplate, avocații Adrianei Bahmuțeanu au cerut extinderea urmăririi penale asupra reprezentanților DGASPC. Potrivit România TV, toți cei din casă vor veni să dea explicații în fața anchetatorilor.

Adriana Bahmuțeanu a susținut că angajații de la Protecția Copilului au intervenit abia în momentul în care ea a aflat că Eduard, fiul ei cel mic, ar fi căutat pe internet informații despre sinucidere.

„În jurul orei 18, m-a sunat directorul scolii si mi-a spus ca Eduard a accesat in repetate rânduri site-uri despre suicid. Azi-dimineață am avut o discuție la școală cu directorul și cu psiholoaga școlii, le-am spus că el este un copil foarte sensibil, că este închis în el, că eu eram stâlpul lui în viață și pentru că frații lui vitregi mă vorbesc de rău, lui acum i s-a dărâmat tot Universul. Este o problemă foarte mare, iar statul român nu vrea să mă ajute.

Am sunat la DGASPC, la Poliție, l-am rugat pe domnul director să-mi păstreze acele capturi pe care le-a făcut de pe site-urile respective. De altfel, școala a sunat la DGASPC și s-au pus în mișcare. Pana acum nu am niciun rezultat, nu știu ce se întâmplă acolo, deși legea este clară. Când un părinte moare, părintele supraviețuitor preia copilul în domiciliul său. Am sunat si la Poliție, dar așteaptă să intervină întâi DGSAPC.” a declarat Adriana Bahmuțeanu la România TV.