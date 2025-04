Cătălin Botezatu și Nicolle Fota se căsătoresc? Anunț surprinzător: ”Va veni momentul”

Cătălin Botezatu (58 de ani) și Nicolle Fota (18 ani) formează unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri din showbizul românesc. Deși există o diferență vârstă de 40 de ani între ei, top-modelul internațional și creatorul de modă nu s-au ferit să își asume relația public. Mai mult de atât, se pare că nu este exclus ca cei doi să ajungă în fața altarului.

De ceva vreme, Cătălin Botezatu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Nicolle Fota, o tânără de doar 18 ani. Cei doi au fost zăriți pentru prima dată împreună în toamna anului trecut, atunci când s-a pus problema că relația lor profesională a trecut s-a transformat într-o relație de iubire.

Creatorul de modă a luat-o sub aripa lui pe Nicolle, tânăra de 18 ani fiind nelipsită din show-urile de modă ale acestuia încă de când avea 16 ani.

”Da, este o fată nouă, e o fată frumoasă, un topmodel internațional. Eu credeam că se știe deja. Am apărut cu ea și la ziua mea, și la Revelion. Este nelipsită din show-urile mele. Ea e deja lansată în lumea fashionului și e ce trebuie acolo. Am avut grijă de la început să fie doar în lumea fashionului. E oricum la început, are doar 18 ani”, spunea Botezatu la începutul lunii martie.