Adulter în familia Gabrielei Cristea, de la Mireasă – capriciile iubirii! Prezentatoarea a trăit momente grele alături de primul său soț, Marcel Toader

De-a lungul timpului, Gabriela Cristea a avut, în total, opt relații. Prezentatoarea de la Mireasă – Capriciile Iubirii a format un cuplu, printre altele, cu Marcel Toader. Ea și fostul om de afaceri au fost căsătoriți timp de cinci ani, iar separarea dintre ei ar fi fost provocată de un adulter! Iată mai jos, în articol, ce s-a întâmplat în familia Gabrielei Cristea și ce momente a trăit alături de primul său soț.

La momentul actual, prezentatoarea TV este împlinită, avându-i alături pe Tavi Clonda și pe cele două fetițe ale lor, Victoria și Iris. Însă, înainte să își formeze o familie cu artistul, prezentatoarea de la Mireasă – Capriciile Iubirii a trăit cu un fost jucător de rugby. Căsătoria dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader a ținut timp de cinci ani. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste până în momentul în care s-a adus în discuție o presupusă acuzație de adulter. De altfel, după o perioadă, soția lui Tavi Clonda chiar a recunoscut că la mijloc a fost vorba despre o infidelitate!

În timpul căsniciei Gabrielei Cristea cu Marcel Toader a avut loc o infidelitate

Calea către fericire nu a fost cea mai ușoară, în cazul Gabrielei Cristea. Prezentatoarea TV a recunoscut, printre altele, că a ales să își înșele partenerul de viață. Mai cu seamă, este vorba despre fosta căsnicie pe care a avut-o cu Marcel Toader, omul de afaceri care a decedat în anul 2019. Cei doi au fost căsătoriți timp de cinci ani, între 2008 și 2013.

În perioada divorțului, a fost un „război” al declarațiilor între Gabriela Cristea și Marcel Toader. Prezentatoarea TV a dezvăluit că relația extraconjugală a ținut timp de o lună. De altfel, despre această aventură a povestit chiar soția lui Tavi Clonda, într-o ediție a emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile, și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci… este un efort atât de mare încât eu am zis: «Stop! Până aici!»”, au fost mărturisirile Gabrielei Cristea.

În prezent, Gabriela Cristea trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Tavi Clonda. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015 și și-au format o familie. Au două fetițe, pe Victoria și Iris. Se dedică în totalitate vieții de familie și joburilor pe care le au.

Sursă foto: social media