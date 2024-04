Afacerea cu care acești doi români întorși din Anglia au dat lovitura în satul Grãjdeni. Cum s-au îmbogățit Iulian și Monica Hazazub

Iulian (38 de ani) și Monica Hazazub (42 de ani) sunt doi români care au încercat să își facă un rost peste hotare. Timp de 12 au locuit în Londra, însă nu le-a fost deloc ușor. Un accident de muncă i-a făcut să privească viața diferit. Așadar, au decis să se întoarcă în România și au pornit propria afacere. Cuplul a dat lovitura în satul Grãjdeni, comuna Fruntișeni, județul Vaslui.

În luna februarie a anului trecut, Monica și Iulian Hazazub au decis să lase Anglia și să se întoarcă acasă, în comuna Fruntișeni din județul Vaslui. Cei doi și-au dorit să își lase amprenta în localitatea natală, așa că și-au făcut propria afacere. Mai mult decât atât, soții au în plan să se dezvolte și mai mult în acest domeniu.

Ce afacere au pornit Iulian și Monica Hazazub

După mai bine de 10 ani petrecuți peste hotare, Monica și Iulian Hazazub s-au întors în România și au investit aproximativ 35.000 de euro în legumicultură. Până acum, au ridicat două solarii, iar în 2025 vor să își extindă afacerea.

„Este al doilea an de când, de la începutul primăverii, au început munca. Sezonul pentru noi abia acum începe, până acum am pregătit terenul, am lucrat la al doilea solar. Primul, ridicat anul trecut, are 500 de mp (50 lungime și 10 m lățime) iar cel de al doilea, ridicat în acest an, are 300 mp (50 m lungime și 6 m lățime). În total avem 800 de mp de solar.”, a precizat Iulian Hazazub pentru Vremea Nouă.

Planul celor doi este să ajungă la 1.5000 de metri de producție. Astfel, anul următor, au de gând să ridice încă două solarii pentru a planta mai multe legume. De asemenea, ei au un alt teren pentru usturoi, ceapă și cartofi,

„Anul acesta plantăm roșii, castraveți, ardei kapia, ardei gogoșar, vinete și ardei iute pentru dulceață! Asta fiind doar în cele două solarii. În câmp, în cele 40 de arii, vom planta usturoi, ceapă și cartofi. Trebuie să știți că așa merge agricultura, din an în an mai bine, pentru că trebuie să investești, să muncești, dar sincer se merită! Producția crește an de an, ca și venitul. Noi tindem să ajungem la minim 1.500 de mp de solar, care reprezintă spațiul de solar protejat.”, a mai spus Iulian Hazazub.

Pe lângă legumicultură, familia Hazazub mai are o pasiune – pomicultura. Iulian a urmat un curs specializat în acest domeniu. Astfel, cei doi au plantat deja mai mulți pomi fructiferi. Momentan, se mulțumesc și cu o livadă mai mică.

„Am făcut ceva ca o livăduță, cu cireși, vișini, meri, pruni, caiși. Cam asta am plantat acolo în acest an! Ne-am informat când am plecat anul trecut din Anglia și despre un proiect de dezvoltare a tânărului fermier, dar cerințele sunt mari. Ne trebuie teren mai mult, pe care noi nu-l avem. Revenind acasă, soțul a făcut si un curs de pomicultură, ceea ce a întărit cunoștințele cât de cât în domeniu și astfel ne-am permis să facem și o livadă mică deocamdată.”, a povestit Monica Hazazub.

