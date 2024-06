Afacerea cu care finul Olguței Berbec vrea să dea lovitura! A investit peste 30.000 de euro: „Florin Pește m-a susținut”

Este sezonul evenimentelor, iar artiștii români reușesc să facă sume frumușele de bani. În timp ce unii aleg să îi cheltuiască în cluburi sau pe haine de fițe, alții preferă să îi investească. Un cunoscut interpret de muzică populară a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO că a investit 35.000 de euro într-o afacere care speră să aibă succes. Celebrul manelist Florin Pește l-a susținut cu ideea sa.

Mihai Priescu, finul Olguței Berbec, a pus ban pe ban și a deschis o afacere în Târgu Jiu, orașul din care provine. Cântărețul de muzică populară a fost susținut de Florin Pește să investească în acest domeniu și speră că munca sa nu este în zadar.

Citește și: CASA LUI MIHAI PRIESCU A FOST SPARTĂ DE HOȚI: “MI-AU FURAT PESTE JUMĂTATE DE KG DE AUR”. CU CE OBIECT PRIMIT MOȘTENIRE DE LA BUNICA LUI AU MAI PLECAT TÂLHARII

Mihai Priescu a vrut să își rotunjească veniturile și, în același timp, să ajute persoanele talentate pentru a-și îndeplini visurile. Susținut din umbră de Florin Pește, finul celebrei artiste Olguța Berbesc a deschis un studio de muzică în Târgu Jiu.

Cântărețul a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO că a investit 35.000 de euro în noua sa afacere. Mihai Priescu a avut nevoie de bani frumoși pentru a amenaja spațiul și a achiziționa aparatura necesară. Totodată, finul Olguței Berbec a ținut să precizeze că a găsit și colaboratori profesioniști pentru video și texte.

„Florin Pește m-a susținut în ideea de a avea și eu propriul studio de muzică. Îl respect foarte mult și îl apreciez pentru ceea ce a făcut. Astfel, am decis să investesc în acest proiect. Cererea de piese este din ce în ce mai mare în domeniul muzical. Am amenajat un spațiu și am achiziționat aparatură performantă, investiția fiind de peste 35.000 de euro.

De asemenea, colaborez și cu doi colegi orchestratori. Am decis să ne axăm pe muzica de petrecere, dar și muzică populară. Cei care vor să își pună în valoare talentul, ne pot trece pragul, mai ales că pot colabora cu diverști profesioniști și pe parte de video și texe.”, a declarat Mihai Priescu pentru CANCAN.RO.