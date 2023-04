Afecțiunea mortală de care suferă Dragoș Bucur, soțul Danei Nălbaru. Vedeta de la Visuri la cheie a avut un șoc când a aflat de ce suferă

Dragoș Bucur, actor, prezentator și jurat la „Românii au talent” , este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune din România. Pe scurt, are o carieră de succes, însă puțini sunt cei care știu că soțul Danei Nălbaru suferă de o afecțiune gravă.

În spatele succesului răsunător și al zâmbetului larg, Dragoș Bucur ascunde o poveste de-a dreptul cutremurătoare. Actorul suferă de mai mulți ani de diabet, boală care i-a afectat viața considerabil. Prezentatorul de la Visuri la cheie a povestit cum a descoperit că suferă de această afecțiune și cum s-a schimbat viața lui după ce medicii i-au oferit diagnosticul crunt.

În cadrul podcast-ului susținut de Mihai Bobonete, Dragoș Bucur și-a deschis sufletul și a povestit care au fost primele simptome care i-au pus semne de întrebare și cum s-a desfășurat momentul în care a aflat că suferă de diabet.

„Unul din simptomele diabetului sunt crizele de furie, cel puțin înainte de a fi diagnosticat. Mi-am dat seama că lucrurile o iau razna în momentul în care, eram la Academie, pe deal și mă claxona unul.

Am oprit mașina, m-am dat jos și am început să înjur. Țin minte că era seară, era totul luminat de faruri. Am început să-mi bag, să-mi scot… cu din ale – te omor, că te fac, că nu știu ce. După ceva timp m-am uitat la cine țipam. Era un domn, în vârstă mi s-a părut mie atunci, la vreo 45-50 de ani, cu ochelari. Stătea și se uita la mine. Lângă el era un puști de vreo 12 ani.

Amândoi nu spuneau nimic, doar se uitau așa la mine. Cât de penibil eram. M-am urcat înapoi în mașină și mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine. Și nu zodia era de vină, ci diabetul”, a povestit Dragoș Bucur.

De aproape 2 decenii, Dragoș Bucur este nevoit să își monitorizeze nivelul glicemiei și trăiește cu diabetul zaharat.

Pe de altă parte, Dragoș Bucur spune că duce o viață normală. Actorul face sport și susține că tehnologia îl ajută foarte mult în managementul diabetului. Vedeta de la Visuri la cheie este de părere că oricine se poate adapta acestui stil de viață, chiar dacă la început totul pare extrem de greu. Acesta spune că singurul secret pentru a face față bolii este să te împrietenești cu ea.

„Duc o viață normală, fac sport, și sport destul de extrem, merg pe munte, unde fac trasee de 13-15 ore, mă dau cu placa o zi întreagă, fac rafting… lucruri pe care nu prea ai cum să le faci cu metoda clasică de tratament al diabetului de tip 1. Pe mine, tehnologia mă ajută foarte mult în managementul diabetului.

Cred că oricine se poate adapta, da e o provocare, treci prin mai multe etape: refuzul, revolta, acceptarea, împrietenirea etc. Am avut perioade, cred că la un an, un an jumătate după, în care am zis: nu mă interesează, eu nu am diabet.