Carmen de la Sălciua bate des drumurile țării. În scop profesional, având nenumărate cântări, dar și pentru că, pur și simplu, îi place să colinde. Mulți spun că este o femeie complicată, iar artista avea să detalieze, să-și povestească trecutul și traseul pe care-l urmează zi de zi. Nu are iubit, deocamdată, dar și-a găsit locul unde ar vrea să facă, din nou, pasul către căsnicie. CANCAN.RO are detaliile, dar și declarațiile cântăreței, în exclusivitate.

Carmen de la Săciua, o femeie complicată? ”Nimic nu e mai atractiv decât o femeie complicată! Unii o iubesc, alții o urăsc, dar nimănui nu îi rămâne indiferentă”, a scris artista în dreptul fotografiei în care zâmbește larg. A oferit, apoi, explicația pentru CANCAN.RO. ”Mulți spun că sunt o femeie complicată, dar eu sunt, în același timp, o femeie foarte simplă.

Sunt o femeie cum erau ele mai demult. Nu știu, sunt puțin retușată de vremea de acum, dar sunt o femeie corectă, demnă, lucruri care astăzi sunt văzute ușor demonat. Așa le vede societatea de astăzi.

Și, probabil, asta sună ca și cum ai fi complicat. În ziua de azi, lucrurile se obțin mult mai ușor. Nu mai trebuie să lupți pentru ele… Și în relații, lucrurile se întâmplă așa de pe o zi pe alta, vine iubire… Și, probabil, asta mă face într-un fel complicată. Dar nu e chiar așa”, a spus cântăreața de muzică de petrecere.

Carmen de la Sălciua, femeie complicată? Unde se va mărita artista

Carmen de la Sălciua, care a trecut printr-o căsnicie, alături de Culiță Sterp, se vede din nou mireasă. Nu are iubit, dar a găsit locul unde și-ar dori să îmbrace rochia de mireasă. La Negrești Oaș. ”Îmi place foarte mult zona Oașului, e atât de frumos acolo, e foarte multă pădure, foarte multă natură, case frumoase, oameni frumoși. Doamne-ajută, dar să știi că atâta-i de imprevizibilă viața de nu poți să știi nici cu cine nici unde te vei mărita”, a comentat Carmen de la Sălciua.

”Am fost un om simplu! Ca oricare altă tânără am avut un vis să ajungă cântăreață. Am vrut să fiu artistă, dar a fost totul la nivel de vis, pentru că nu-mi imaginam că lucrurile vor lua o întorsătură așa benefică în viața mea. Am avut o copilărie frumoasă, am crescut la sat, la Sălciua, de unde-mi vine și numele, simplă, am crescut cu animale, cu tot ce trebuie în gospodărie. După ce am terminat școala generală, am urmat liceul de muzică din Alba Iulia. După, mi-am făcut și o formație, cu niște băieți tineri cu care am început să cânt pe la nunți. Totul a început, așa, ca o amatoare, dar…”, spunea Carmen.