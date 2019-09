Aida Economu, din serialul de la Pro TV, a spus tot! Făcuse o pasiune pentru un profesor: ”Mergeam la toate…”

Aida Economu făcuse o pasiune pentru un profesor, pe când era student, așa că nu arata niciun curs. Actrița a povestit totul, cum se îndrăgostise de acel profesor și cât a durat pasiunea.

Pe când era studentă la Facultatea de Psihologie, pe care a urmat-o înainte să se convingă că alta e chemarea ei și să dea admitere la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, Aida a făcut o pasiune pentru unul dintre profesorii care-i predau la clasă. „În liceu nu am avut astfel de pasiuni, dar în facultate, în prima facultate, la Psihologie, da, am avut ceva. Mergeam mult mai des la școală și la cursuri. La toate cursurile! Mă duceam cu speranța că-l voi întâlni pe coridoarele facultății… După care mi-a trecut și am mers mai puțin”, a mărturisit interpreta Anei Casian din serialul „Profu”, pentru libertatea.ro.

A fost și de cealaltă parte a baricadei După terminarea facultății, Aida a testat pe pielea ei ce înseamnă să fii un profesor drăguț într-o clasă cu elevi mai mici cu câțiva ani de cât tine.

„Am făcut practică pedagogică când am făcut Psihologia, chiar la liceul la care am terminat. Predam sociologia la a 11-a. Pe mine mă încurcă foarte tare înălțimea, am 1,61 m, sunt minionă. Mai mergeam să le iau telefoanele din bănci, că nu erau atenți, iar când îi ridicam în picioare, vedeam că sunt de două ori cât mine! Pe vremea aia nici nu purtam tocuri”, a mai povestit Aida.