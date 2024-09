Aida Parascan, câștigătoarea MasterChef România, în doliu! Tatăl copiilor ei a murit fulgerător

Aida Parascan trece prin clipe de coșmar de când a aflat că tatăl copiilor ei a murit. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate în viață în urmă cu 11 ani, dar au rămas în relații bune pentru cei mici. Vedeta nu se aștepta la o asemenea veste!

Totul a început în urmă cu o săptămână. La acel moment, Aida Parascan a fost anunțată telefonic că fostul ei partener se afla în stare foarte gravă la spital. Vedeta simțea că s-a întâmplat ceva, mai ales pentru că nu reușea să ia legătura cu tatăl copiilor ei.

Aida Parascan a trimis mai multe mesaje, însă fără vreun răspuns. După câteva zile, vedeta a aflat de la apropiații lui că ajunsese de urgență pe mâinile medicilor. Potrivit declarațiilor făcute chiar de ea, bărbatul a avut probleme grave la ficat, rinichi, iar totodată avea și imunitatea scăzută din cauza unei penumonii.

Copiii Aidei Parascan au petrecut o săptămână de vacanță la tatăl lor. Vedeta s-a gândit că s-ar fi putut întâmpla ceva în momentul în care a văzut că bărbatul nu îi răspundea la mesaje și nici nu mai fusese activ în online zile la rând.

Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Aida Parascan susține că nici ea, dar nici copiii nu știau că bărbatul se confrunta cu probleme de sănătate. Cu atât mai mult, vedeta a precizat că este foarte posibil ca nici măcar el să nu fi știut de acestea.

Fostul soț al Aidei Parascan obișnuia să facă sport des și prefera să ducă un stil de viață cât mai activ. Vedeta este în doliu de când a aflat anunțul trist. Vestea a venit ca un fulger pentru toată lumea!

„Îi trimisesem mesaj ceva legat de copii și am văzut că nu a răspuns și am zis că ok, hai o zi-două, dar după am văzut că nu mai era activ deja de o săptămână pe Whatsapp și am început să sun la diverse persoane. Am aflat că e în spital la ATI. M-am urcat a doua zi în mașină cu copiii și am plecat în Italia la el. Nu știam absolut nimic de problemele lui, nici copiii nu știau nimic. El făcea sport, mergea cu bicicleta la muncă, nu se aștepta nimeni. El nu se simțea probabil bine, dar nici nu a mers la medic, probabil nici el nu știa”, a adăugat vedeta.