Aida Parascan este gravidă pentru a patra oară: “Este o sarcină foarte dificilă”. Mămica-eroină își crește singură copiii cei mari

Aida Parascan, câștigătoarea show-ului “MasterChef”, este gravidă pentru a patra oară! Emoționată, dar și extrem de fericită, viitoarea mămică a oferit recent primele declarații despre minunea care îi crește în pântece. Potrivit dezvăluirilor făcute de aceasta, ea poate fi numită o mămică-eroină pentru că își crește singură copiii cei mari.

Aida Parascan urmează să devină mămică pentru a patra oară

În vârstă de 39 de ani, Aida Parascan a mărturisit în cadrul interviului că sarcina este foarte dificilă și nu au trecut momentele critice, deocamdată. Vedeta de la TVR2 s-a temut enorm de momentul în care le va spune celor trei copii că vor avea un frățior.

“Nu, am luat prea multe kilograme în plus și încă este o sarcină foarte dificilă. A fost cea mai mare frică a mea (n.r.: reacția copiilor)… Am 3 copii care sunt îngeri, au fost extraordinar de fericiți și bucurosi… erau super fericiți”, a declarat Aida Parascan în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Sarcina vedetei are deja 17 săptămâni de sarcină, iar în toamnă, îl va aduce pe lume pe noul membru al familiei. Gianina, fiica sa cea mare are 20 de ani, Samuel, 13, iar Emilia a împlinit 10 ani pe 13 decembrie 2020.

Nu rata: TOP 10 vedete din România care au văzut moartea cu ochii! Aida Parascan, Anca Țurcașiu, Andreea Bălan sunt doar trei dintre artistele care au câștigat lupta la viață

Aida Parscan, despre relația atipică pe care o are cu tatăl copiilor săi

“Să spunem că avem o relație atipică. Eu am luat deciziile mele, el, pe ale lui. Mi-am crescut copiii singură, de 7 ani fac acest lucru… eu mă descurc singură. Un bărbat poate să fie lângă tine sau nu, dar un copil este cu tine toată viața. Niciodată să nu te simți obligată să faci un avort. Unei femei nu trebuie să-i fie frică să-și crească copiii singură. Foarte greu un bărbat simte ceea ce simte o femeie în privința unui copil… suntem diferiți”, a mai subliniat viitoarea mămică din showbizul românesc la Antena Stars.

Citește și: Primele declarații despre căsătoria în secret: “Nu e tatăl copiilor mei!”

În 2013, Aida Parascan a obținut mult râvnitul trofeu de la “MasterChef”, emisiune care a fost difuzată în grila de programe de la Pro TV.

Te-ar putea interesa: Câștigătoarea Masterchef, Aida Parascan, și-a pus silicoane! Blestemul marelui premiu