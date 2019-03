Îi cunoaștem din postura de vedete. Arată bine, sunt cu zâmbetul pe buze, țin capul de afiș și – în general – par tot timpul plini/pline de viață. Numai că și vedetele sunt oameni, la rândul lor. Și, chiar dacă mulți nu cunosc toate amănuntele, unele dintre ele au tecut prin momente dramatice de-a lungul vieții. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă un TOP 10 vedete din România care… au văzut moartea cu ochii.

Destinul i-a pus în situații teribile. Însă au învins moartea și au mers mai departe. Au avut noroc, au avut parte de medici excepționali. Au avut zile, cum se spune în popor. Destinul – potrivnic, pe moment – s-a dovedit a fi, în cele din urmă, mărinimos. Iată 10 cazuri excepționale care demonstrează, o dată în plus, că viața este o permanentă… luptă.

10. Ștefan Popa Popa`s

Ştefan Popa Popa`s a început să deseneze pe feţe de masă şi perdele. Avea doar 20 de ani atunci când a făcut un Tratat de parapsihologie a portretului uman, scos de Interpol, singurul curs de specialitate care circulă în toată lumea. Chiar dacă desenează din copilărie, revelaţia a avut-o în urma unei… morţi clinice, când şi-a dat seama că menirea sa pe pământ a fost să multiplice talentul pe care i l-a hărăzit Dumnezeu.

”Am avut experienţa morţii clinice. Încercam să văd ce este mai departe de lumina aia albastră din tunel. Am fost trimis înapoi, ştiu de ce am fost retrimis: să-mi multiplic talentul, lucru pe care îl fac cu elevii mei”, a mărturisit caricaturistul într-un interviu pe care l-a acordat pentru “Destine ca-n filme”.

9. Aida Parascan

Aida Parascan povestește cum s-a trezit parțial din anestezie în mijlocul unei operații. Vedeta susține ca a putut să audă discuțiile din sala de operații.

8. Mara Bănică

Mara Bănică a avut parte de un accident în urma căruia a fost la un pas de moarte.

Vedeta a mărturisit că după ce şi-a revenit din comă, a mers la Ierusalim, unde a avut parte de o experienţă extrem de emoţionantă.

„M-am trezit dimineaţa şi în momentul în care am mers la baie am simţit o durere groaznică inghinală. Îmi crescuse ganglionul peste noapte cât pumnul. Am mers la doctor, am venit acasă şi aveam dureri şi mai mari. Imediat am mers la urgenţă şi un medic foarte bun mi-a spus să rămân pentru investigaţii. Mi-au spus că nu au paturi, dar tot am rămas acolo. Mai târziu, am mers la ecograf, iar acolo pe uşă scria că aparatul dă erori. Am suportat durerile de dimineaţa până la 11 noaptea. Eu nu mă pueam mişca pe la 1 noaptea când am făcut ecograful şi am urcat în rezervă. A venit docotorul şi mi-a spus că am o hernie şi ocluzie. Am făcut două operaţii una pentru hernie, alta pentru ocluzie. Aveam tăieturi foarte mari şi urâte. Toate mi s-au întâmplat într-o zi de vineri: accidentul meu de maşină, operaţia, naşterea copilului. Eu nu mai ţineam postul deloc, nu m-am mai spovedit şi eu am considerat toate astea un semn”, a declarat Mara Bănică, potrivit spynews.ro.

7. Diana Munteanu

Diana Munteanu a trait clipe de cosmar in marea finala „Splash! Vedete la apa”. La incheierea sezonului, conform obiceiului, cind toti cei prezenti – că are o colegă de prezentare care… nu stie sa inoate. Norocul Dianei s-a numit Bogdan „Bobo” Ionita, unul dintre antrenorii concurentilor. Acesta, vazind ca nu mai iese la suprafata, a sarit sa o ridice de la fundul bazinului.

„Eu eram convins ca stie sa inoate, am mai vazut-o la Bacau balacindu-se in piscina. Doar ca atunci cind ne-am aruncat in apa, in finala Splash, ea a intrat in panica si s-a dus la fund. M-am indreptat spre ea, sa o salvez, si m-a tras la fund de vreo trei ori. Vazind ce se intimpla, a sarit dupa ea si Bobo”, povesteste Pepe.

„M-am speriat foarte tare! De aceea nu-mi amintesc decit momentul in care l-am vazut pe Bobo sarind dupa mine. Parca l-as fi vazut pe Iisus. Bine ca totul s-a terminat cu bine”, a spus si Diana.

6. Cristi Minculescu

Cristi Minculescu a primit o lovitură dură în 2009: el a fost diagnosticat cu o boală hepatorenală ereditară, moştenită de la tatăl lui. Pentru boala caracterizată prin apariţia unor chisturi pe ficat şi rinichi nu există tratament medicamentos, iar singura salvare pentru Cristi Minculescu era transpalantul de ficat.

Femeia cu care era de 32 de ani, pe atunci, a dorit să facă tot posibilul pentru soţul ei. Aşa că Rodica a făcut o serie de analize şi a descoperit că ficatul ei şi al lui Cristi Minculescu erau compatibili. Atunci, soţia muzicianului a decis să îi doneze o bucată din organul ei.

„Rodi a crezut foarte mult că mă poate salva, neştiind că e compatibilă. A insistat să facă analize şi s-a constatat că se poate! Noi eram pregătiţi pentru orice, în Germania ni s-a explicat ca la copiii de trei ani ce implică. Ni s-a făcut chiar desen! Ne-au spus că sunt trei variante: scăpăm amândoi, unul sau nici unul. Suntem destinaţi să fim împreună”, a povestit Cristi Minculescu pentru revista VIVA, în 2012.

Operaţia a durat în jur de zece ore, iar Rodicăi i-a fost prelevată o bucată din locul drept al ficatului. Cum bucata trebuie să reprezinte 0,8% din greutatea corporală a primitorului, medicii au trebuit iniţial să se asigure că soţia lui Cristi Minculescu va trece cu bine de operaţie şi că transplantul se poate face fără nici un risc.

5. Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu spune că s-a născut prematur și că toți au crezut că a murit la naștere. Numai că, în timp ce o duceau către ”vestita găleată”, a… țipat.

„Întotdeauna am avut o relaţie specială cu Dumnezeu pentru că, pe timpul sarcinii, mama mea se ruga la statuia Sfântului Anton din Catredala Sfântului Iosif. Noi suntem ortodocşi, dar pentru că ea lucra vizavi de Spitalul Stundenţesc şi era aproape de Catredală, mergea acolo, la catolici, şi se ruga în fiecare marţi. Mi-a transmis şi mie, cu timpul, această linişte pe care ţi-o dă locul acela special. Am început să mă duc acolo de copil. Eu sunt născută la 7 luni, cu un kilogram şi nouă sute de grame, cu probleme. Au crezut că am murit la naştere. În drum spre vestita găleată am ţipat. Şi asta mă face să fiu determinată, să mă gândesc că totuşi cineva acolo acolo Sus m-a iubit, m-a lăsat să trăiesc şi chiar să fac ceva, să las în urma mea ceva. Iar locul acela este al sufletului meu. Nu mă duc la nicio altă biserică. Mai intru la Elefterie, pentru că am un părinte cu care mă mai sfătuiesc. La Catedrala Sfântul Iosif nu vorbesc cu nimeni de acolo, doar cu Cel de Sus. De câte ori am ocazia, în cursul săptămânii mă duc, marţea, nu contează ora, nu contează dimineaţa, seara, stau la slujbe împreună cu toţi catolicii. Este o pace cu care pleci, de nepovestit în cuvinte”, a povestit Anca Ţurcaşiu pentru revista “Taifasuri”.

4. Andreea Bălan

Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană. Din fericire, situația a fost gestionată cu succes de echipa medicală excepțională de la spitalul Sanador, cel mai performant spital privat din România.

”În urma zvonurilor care au tot circulat, doresc să confirm că, într-adevăr, Andreea a suferit un stop cardio-respirator. În acest moment, ea este stabilă, iar echipa medicală, care s-a comportat ireproşabil, este alături de noi. Fetiţa noastră, Clara Maria, este sănătoasă şi cântăreşte 3,2 kg. Vă mulţumim pentru mesaje şi vă vom ţine la curent cu starea de sănătate a Andreei. Vă mulţumesc, George Burcea”, a fost mesajul postat de George Burcea.

3. Florin Busuioc

Florin Busuioc a fost operat de urgență, la finalul anului trecut, după ce acestuia i s-a făcut rău brusc, astfel că a vrut să iasă la aer ca să își revină. Numai că nu a reușit şi s-a aşezat pe un scaun. La scurt timp după acest moment, el s-a prăbușit, iar colegii lui au sunat imediat la apelul unic de urgență 112. Au fost şase apeluri la numărul de urgenţă şi o ambulanţă SMURD a ajuns la Filarmonică.

Din fericire, medicii de pe Ambulanţă au reuşit să îl stabilizeze şi l-au transportat la spital. A fost clar că are nevoie de operaţie şi de montarea unui stent, dar şeful Clinicii de cardiologie intervenţională şi chirurgie cardiovasculară nu răspundea la telefon, a relatat Loredana Chimoiu pentru observator.tv.

Managerul Clinicii şi-a asumat operaţia şi doi medici au fost chemaţi de acasă. Intervenţia chirurgicală a durat puţin mai mult de 10 minute şi a fost una încheiată cu succes. Inițial s-a dorit ca prezentatorul de la Pro TV să fie adus în Bucureşti, însă s-a renunţat la această idee din cauza condiţiilor meteo total nefavorabile. Ceaţa deasă împiedica practic orice fel de aparat de zbor să decoleze de la Craiova.

Surse medicale susțin că fumatul excesiv l-a adus pe Florin Busuioc în această situație. Cert este că vedeta PRO TV este, într-adevăr, un fumător înrăit. Așa cum se poate observa, Florin Busuioc “suda” țigările înainte să sufere cele trei infarcte. Actorul era, pur și simplu, dependent de tutun. Viciu care, până la urmă, l-a adus pe patul de spital. Vedeta PRO TV nu se putea despărți, sub nicio formă, de țigări! Florin Busuioc trăgea câte un fum cu fiecare ocazie ivită, indiferent că se afla în compania familiei, a prietenilor sau singur pe stradă. Alături de televiziune și teatru, fumatul era una dintre pasiunile sale. Numărul imens de țigări savurate zilnic i-au provocat, în cele din urmă, trei infarcte îndrăgitului actor.

2. Gabriel Cotabiță

Pe 8 mai 2015, cântăreţul a ajuns de urgenţă la spital, după ce a fost găsit inconştient într-o sală de sport din Bucureşti! Artistul a suferit un stop cardio-respirator, în timp ce-şi efectua programul de exerciţii. A urmat o perioadă grea de recuperare, dar, după multe lacrimi şi rugăciuni, artistul şi-a revenit şi a filmat videoclipul „O zi liniştită”. În prezent, starul este nevoit să poarte toată viaţa un defibrilator automat.

Invitat în cadrul emisiunii “’Neatza cu Răzvan şi Dani”, Gabriel Cotabiţă a vorbit despre cât de greu i-a fost să revină pe scena muzicii, după ce a fost la un pas de moarte. La un moment dat, cântăreţul a spus care este cea mai mare temere a sa.