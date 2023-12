Aida Parascan a trăit o experiență ireală în sala de operații. Câștigătoarea Masterchef 2013 de la Pro TV s-a trezit din anestezie, în timpul intervenției: „Începeam să...”

În anul 2013, Aida Parascan câștiga MasterChef de la Pro TV. Fosta concurentă a reușit să impresioneze jurații cu preparatele sale, aspect care i-a adus și locul întâi în show-ul culinar, dar și 50.000 de euro. Dar drumul în viață nu i-a fost presărat doar cu aspecte pozitive. A fost printre vedetele care fie și-au văzut moartea cu ochii, fie au înfruntat situații dureroase. De exemplu, fosta concurentă a trăit o experiență direct în sala de operații. Se trezise din anestezie, în timpul intervenției. Vezi mai jos detaliile.

Aida Parascan a trecut printr-o situație ireală, atunci când se afla în sala de operații. Câștigătoarea MasterChef 2013 a povestit, în cadrul unei emisiuni, că s-a trezit în timpul anesteziei. A auzit ce vorbeau medicii și a avut noroc cu o asistentă, care se afla în preajma ei. A avut intenția de a-și pune mâna în zona dureroasă.

Câștigătoarea MasterChef 2013 ajunsese de urgență, la spital, după o perioadă foarte solicitantă din viața ei. Medicii i-au spus că trebuie să o opereze de urgență, pentru apendicită. Se simțea foarte rău și avea amețeli. A povestit la Antena Stars ce s-a întâmplat.

„Eram într-o perioadă solicitantă a vieții mele. Dormeam foarte puțin, fumam de la două pachete de țigări în sus, pe zi. Am ajuns la spital, mă simțeam foate rău, aveam amețeli. Mi-au zis că intrăm în operație de urgență, pentru apendicită.

Aida Parascan a mai trecut printr-o cumpănă. În anul 2021, îndrăgita concurentă de la MasterChef a pierdut sarcina. Era gravidă în 5 luni. La vârsta de 39 de ani, urma să devină mămică pentru a patra oară, aspect care i-a îmbucurat familia. Dar bucuria s-a năruit imediat ce a pierdut copilul. A transmis, atunci, un mesaj extrem de dureros și emoționant.

„Au trecut 5 luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe. În ultima săptămână însă am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea și la propriu, și la figurat. Inima „îngerașului” a încetat să bată. Sufletelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A facut și va face parte mereu din familia noastră. Durerea și suferința nu pot fi exprimate în cuvinte, mă rog să pot înțelege sensul a tot ce s-a întâmplat și mulțumesc pentru că sunt în viață și că mă întorc acasă la cei care mă iubesc”, a fost mesajul Aidei Parascan.