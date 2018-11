Ajutoare sociale. Cum se modifică şi cine riscă să piardă banii de la stat

Regulile referitoare la acordarea ajutorului social, sub forma venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și ajutorul de încălzire se vor schimba din primăvara anului 2021, când vor fi reunite într-unul singur, sub denumirea de venitul minim de incluziune. Guvernul amână pentru a treia oară termenul de intrare în vigoare a legii care va reuni venitul minim garantat, pentru 1 aprilie 2021, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul social încălzirea locuinţei și venitul minim garantat sub forma venitului minim de incluziune.

Potrivit avocat.net ca să se aplice, legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune a apărut în Monitorul Oficial în noiembrie 2016, însă prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2017, s-a amânat cu un an acest termen, până la 1 aprilie 2019, deoarece sistemul informatic necesar nu este pregătit încă la nivelul autorităților. Același motiv va duce curând la o nouă amânare, de data aceasta cu doi ani, adică până la 1 aprilie 2021, conform unui proiect de OUG pregătit de Executiv. Ca să se aplice, documentul trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

Venitul minim de incluziune. Ce este și cui i se va acorda

Venitul minim de incluziune, dacă se va aproba, acesta va fi acordat familiilor și persoanelor singure pentru asigurarea unui nivel de trai minimal. Acest ajutor financiar din partea guvernului va ajuta la prevenirea sărăciei în rândul copiilor şi la stimularea participării lor în sistemul de educaţie.

Venitul minim de incluziune reprezintă reunirea a trei ajutoare din partea guvernului într-unul singur. Ajutorul de incluziune va fi compus din una sau mai multe dintre următoarele ajutoare financiare:

ajutorul pentru familia cu copii;

suplimentul pentru locuire.

Venitul minim de incluziune va putea să fie completat, în funcţie de nevoile beneficiarilor, cu ajutoare complementare în bani sau în natură. De exemplu, plata contribuţiei la sănătate (strict pentru ajutorul de incluziune), plata asigurării obligatorii a locuinţei sau ajutoare pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară (incendii, accidente, boli grave, printre altele).

Introducerea venitului minim de incluziune este stabilit pentru 1 aprilie 2019, dar noul termen urmează a fi 2021. La momentul introducerii venitului minim de incluziune, drepturile la venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei vor înceta automat pentru cei care beneficiză de ele. Astfel că, pentru a obţinere venitului minim de incluziune, cererile vor trebui depuse cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a noii legi, adică la 1 februarie 2021.

Venit minim de incluziune cuantum

Limita maximă de venituri pentru acordarea ajutorului va fi de 600 de lei pentru familiile nevoiașe, iar solicitarea banilor se face la primărie. Cererea include datele persoanei în cauză, componenţa familiei, veniturile realizate, bunurile deţinute, tipul de locuinţă, sistemul de încălzire folosit şi numărul persoanelor care locuiesc la aceeaşi adresă de domiciliu/reşedinţă. De asemenea, vor fi incluse informaţii despre situaţia educaţională şi profesională a persoanei singure sau a membrilor de familie, precum şi despre nevoile speciale şi situaţiile particulare în care se regăsesc aceştia. Cei care primesc ajutor social sub forma de incluziune vor semna un angajament prin care își asumă returnarea banilor primiți fără drept, dacă acest lucru va fi necesar.