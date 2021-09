Alarmă falsă! O fată de 14 ani a sunat un număr la întâmplare și a mințit că este răpită și abuzată de iubit. O întreagă desfășurare de forțe a fost organizată

O adolescentă de 14 ani din satul Rojiște, județul Dolj, le-a dat bătăi de cap autorităților după ce, dintr-o simplă joacă, a sunat la un număr la intâmplare și a anunțat că se află în pericol. Persoana sonata, o femeie din Arad, s-a panicat și a sunat de îndată la poliție. O întreagă desfășurare de forte a pornit pe urmele fetei, pentru a o salva.

În urma investigațiilor, la care au participat polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, agenți ai Biroului de Analiză a Informațiilor Arad și ai Serviciului Operațiuni Speciale Arad, precum și un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, s-a aflat că fata era cu o prietenă și voia să facă farse la telefon.

„În ziua de 4 septembrie a.c., am fost sezizați prin apel S.N.U.A.U., de o femeie, din municipiul Arad, despre faptul că ar fi fost apelată, cu număr privat, pe telefonul său mobil, de o persoană de sex feminin, care i-ar fi relatat faptul că ar fi sechestrată, legată la ochi și ar fi fost transportată de către iubitul său într-o locație necunoscută, precizând faptul că ar avea 19 ani, fără a mai putea da alte detalii cu privire la identitatea sau a iubitului său ori la împrejurările în care ar fi fost lipsită de libertate. În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Arad constituindu-se de urgență o echipă operativă de investigare, formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Biroului de Analiză a Informațiilor Arad și Serviciului Operațiuni Speciale Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

„În urma investigațiilor efectuate, a fost identificată apelanta, în persoana unei minore, de 14 ani, din satul Rojiște, județul Dolj, aceasta declarând că, în timp ce se afla la domiciliu, împreună cu o prietenă, în vârstă de 13 ani, au hotărât să facă o glumă unei persoane, au format la întâmplare un număr de telefon, inserând o combinație de cifre și caractere înainte pentru a apela cu număr ascuns, după care a relatat persoanei apelate că este sechestrată, amenințată cu moartea, totodată cerându-i ajutor. În consecință, părinții celor două minore au fost sancționați contravențional, cu amendă în valoare de 500 de lei fiecare, în baza Legii nr. 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Activitatea a beneficiat și de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, au anunțat polițiștii.