ALARMĂ | Ploieștiul rămâne fără apă caldă și căldură

Contradictie socanta in Ploiesti. Desi mai sunt mai putin de două luni pana cand expira contractul de concesiune prin care operatorul furnizează apă caldă și căldură ploieștenilor, iPrimarul Adrian Dobre nu are nicio soluție concreta pentru orasul pe care il administreaza. Contractul cu operatorul privat din Ploiesti – unul dintre cei mai mari lideri mondiali in managementul utilitatilor, expira la 1 mai, dupa 15 ani de

Operatorul a anunțat deja că după 1 mai nu mai are dreptul de a furniza apa calda si caldura, initiand operatiunele de predare a instalatiilor si a personalului de specialitate. Insă Primăria Ploiești nu a luat încă o decizie privind operatorul care va asigura acest serviciu începând din data de 2 mai 2019.

Mai concret, peste 120.000 de ploiesteni, sute de instituții publice, inclusiv grădinițe, școli, spitale care sunt racordate la sistemul public de termoficare din Ploiești, raman fara apa calda si caldura. Fara solutii viabile si asumate, Primăria risca să nu își respecte obligațiile față de cetățenii orașului. Ce se va întâmpla locuitorii Ploieștiului și cine își va asuma vina pentru reîntoarcerea la apa încălzită pe aragaz, nu avem inca un raspuns.