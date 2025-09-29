Acasă » Știri » ALERTĂ de fenomene extreme în toată țara: ploi, lapoviță și ninsori

ALERTĂ de fenomene extreme în toată țara: ploi, lapoviță și ninsori

De: Mirela Loșniță 29/09/2025 | 12:29
Meteorologii ANM au emis o avertizare valabilă pentru perioada 29 septembrie-2 octombrie, ce vizează o răcire accentuată a vremii cu ploi moderate și ninsori la munte. Conform ANM, temperaturile vor scădea semnificativ, cu maxime ce vor fi cuprinse între 1 și 10 grade și valori mai scăzute în depresiuni.

Se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și nordul Moldovei se pot acumula cantități de apă ce vor depăși 20-25 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, sunt anunțate ninsori și se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Vremea se schimbă radical în România

În Capitală vremea se răcește începând de astăzi, 29 septembrie. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 16-18 grade, iar cea minimă de 8, 9 grade Celsius. Marți, valul de aer rece continuă, cerul va fi noros, iar ziua vor fi posibile precipitații slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor fi cuprinse între 6-8 grade dimineața și aproximativ 19 grade la amiază.

Miercuri vremea va fi din ce în ce mai rece, cerul va fi mai mult noros, iar condițiile de ploaie vor fi mai mari spre sfârșitul săptămânii. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar minima de 7, 8 grade Celsius.

„Vremea nu arată foarte bine, vor fi temperaturi foarte scăzute, soare nu va fi, ninsorile sunt prezente în acest moment la munte. Până miercuri va fi o informare de temperaturi scăzute. Temporar va ploua în toate regiunile țării, la munte, ninsorile vor duce la un strat de zăpadă de 5-10 cm. De joi, vremea se schimbă înspre și mai rău. Ploile care vor cuprinde toată țara vor fi însemnate cantitativ. Și vântul se va mai intensifica. Mâine rămân ploi în centru, nord și est, poimâine – la munte și ninsori, de joi, ploile curpind toată țara, sâmbătaă, tendința este să se retragă către vest.
În ceea ce privește temperaturile, în această perioadă ar fi trebuit să fie temperaturi de 13-23 de grade, însă vor fi valori termice cu 3-4 grade mai mici. O scădere a temperaturilor în toată țara la mijlocul săptămânii, să avem parte la amiază de temperaturi cuprinse între 8 și 16 grade. Ninsorile sunt și nu prea sunt la ele acasă, însă, ținând cont de faptul că primele ninsori au apărut la munte din 25 august, nu ar mai fi o noutate acum”, a spus Romica Jurca la România TV.

Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather

