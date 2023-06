Alertă în România! Sunaţi de urgenţă la 112, dacă vă întâlniţi cu Alexandru

Pe data de 5 iunie, în jurul orei 06:00, Nițu Casian Alexandru a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Familia copilului a anunțat polițiștii din Sibiu, în speranța că oamenii legii îl vor găsi teafăr și nevătămat. Pentru a-l identifica, oamenii legii au transmis semnalmentele tânărului de 22 de ani către cetățeni.

Încă un caz de român dispărut a apărut zilele acestea. Nițu Casian Alexandru a plecat de acasă, nu se știe unde, și n-a mai venit. În momentul în care a ieșit pe ușă, era îmbrăcat cu o geacă de culoare maro, o bluză sport de culoare albă, pantaloni sport de culoare albastră, încălțăminte sport albastră.

Sibianul dispărut are 1,78 înălțime, 90 de kilograme, este șaten, are părul tuns scurt, ochii albaștri și un ten deschis. În zona bărbiei are un semn de culoare neagră.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Nițu Casian Alexandru. Ce scrie în lege

Orice individ care îl vede pe Nițu Casian Alexandru trebuie să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, se arată în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

România are din ce în ce mai multe cazuri de persoane dispărute

În primele luni ale anului 2023, poliția a anunțat mai bine de 3.000 de cazuri de persoane dispărute. Mulți dintre cei care nu au mai fost găsiți sunt minori care pleacă voluntar de acasă sau din centrele de plasament. Majoritatea sunt găsiți în primele ore ale dispariției sau dispar, pur și simplu, fără o pistă.

În cazul minorilor, autoritățile au creat un sistem de tipul RO-ALERTY prin care să transmită toate detaliile spre identificarea celor care nu sunt de găsit. Acest mecanism a intrat în vigoare încă din luna septembrie a anului 2022.

Bineînțeles, există și multe situații în care cei dispăruți sunt găsiți după câteva ore sau zile, fiind vorba doar despre o neînțelegere între familie și persoana în cauză. De cele mai multe ori, acest fir narativ este valabil în cazul adolescenților care pleacă de acasă fără să-și anunțe părinții.

