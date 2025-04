Alex Beni s-a ”răzbunat” pe Diandra, după ce s-au despărțit. Cu cine s-a cuplat acum

După o relație de câteva luni, Diandra și Alex Beni, cunoscuți publicului din reality show-ul „Insula Iubirii”, au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi nu mai formează un cuplu de mai bine de o lună, iar între timp, Alex pare să-și fi regăsit echilibrul emoțional alături de o altă femeie, cu care s-a afișat recent în mediul online.

Povestea lor a început într-un mod neașteptat. Deși au fost prezenți în același sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, cei doi nu au interacționat în mod special pe durata filmărilor din Thailanda. Relația dintre ei s-a înfiripat abia după terminarea show-ului, când s-au reîntâlnit în România. Un eveniment din Sighișoara a fost contextul în care drumurile lor s-au intersectat din nou, de data aceasta în afara platourilor de filmare. Întâlnirea a fost una întâmplătoare, dar a fost suficientă pentru ca cei doi să înceapă o relație dincolo de camerele de filmat.

Despărțirea celor doi a avut loc la scurt timp după revenirea Diandrei în țară, unde a participat la filmările unui alt proiect de televiziune. Deși relația lor părea promițătoare, apropierea s-a destrămat relativ repede, iar motivele exacte nu au fost făcute publice. Ce este cert, însă, e faptul că Alex nu a stat prea mult timp singur. Fosta ispită masculină a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de noua sa parteneră, ținând-o de mână. Imaginea a atras atenția fanilor, însă chipul femeii nu a fost dezvăluit, semn că Alex a ales, cel puțin deocamdată, să își protejeze intimitatea relației.

În ciuda începutului promițător și a chimiei pe care au descoperit-o ulterior, relația nu a rezistat. Timpul și distanța, dar și prioritățile personale, par să fi jucat un rol în despărțirea lor. În timp ce Alex își reface viața sentimentală, Diandra pare să-și canalizeze atenția spre alte aspecte ale vieții sale, cel mai probabil cariera și proiectele personale.

„Între noi a fost o chestie super spontană, noi ne știam de la Insula Iubirii, dar nu am interacționat foarte mult. Pe final, când ne-am întors acasă, am mai schimbat câteva vorbe, dar nu am avut atunci o interacțiune foarte profundă. Ne-am revăzut la Sighișoara, era un eveniment, eu am plecat de la Cluj cu o prietenă și ne-am dus acolo. Eu nu știam că el o să fie acolo, ne-am întâlnit întâmplător”, declara Diandra, la Știrile Antena Stars.