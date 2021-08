Alex Bogdan, detectivul ”Masked Singer”, a lucrat la fast- food

Noua vedetă Pro TV, actorul Alex Bogdan a acceptat propunerea de a fi unul dintre cei patru detectivi ai sezonului 2 Masked Singer. Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO el a dezvăluit detalii incitante despre show-ul din care face parte alături de nume ca Mihaela Rădulescu, Inna sau Horia Brenciu, dar și despre cele mai dificile momente din viața lui profesională.

Actorul a ajuns să câștige sume frumușele acum, din reclame, din contractele de promovare, dar și din proiectele TV sau cele de teatru. Înainte de a deveni celebru, însă, Alex Bogdan își câștiga foarte greu fiecare leu. El a dezvăluit că a lucrat la fast-food și că era plătit cu o sumă derizorie.

Reporter: Poveștește-ne despre experiența ta la “Masked Singer”.

Alex Bogdan: Nu-mi găsesc cuvintele, în continuare încerc să definesc cumva toată experiența asta pentru că este atât de nouă și intensă pentru mine și nu reușesc să pun un cuvânt sau un titlu… Dacă ar fi un articol sau un film: “Explozie de sentimente”… ceva de genul. Este ceva care depășeste tot ce se vede la televizor… ori 100 când ești aici!

Mi-ar plăcea să treacă toată nebunia, să facem și următorul sezon și să fie cât mai mulți oameni. E un show care are nevoie de foarte mulți oameni lângă noi pentru că distanța, cumva, de la noi, de la masa detectivilor, până pe scenă, e o distanță care se umple cu prezența oamenilor.

Reporter: În ultima perioadă te-am văzut în mai multe reclame TV. Crezi că au fost colegi de-ai tăi care te-au judecat pentru că te duci în zona asta “comercială”?

Alex Bogdan: Nu cred. Să știi că eu am așteptat să-mi vină rândul la reclamă, 10 ani, chiar 15. Eu sunt în București din 2005 și n-am făcut nicio reclamă. Se învârte roata, vine fiecăruia rândul. Și a fost rândul meu să fac niște reclame și atâta tot. Cred că unele sunt chiar decente, și cred că pentru un artist, oricine ar fi el, există mai multe laturi pe care el le are. Ai o zonă comercială, poți să faci și teatru, adică lumea trebuie să înțeleagă că ai multe în tine și nu trebuie să fii într-un singur fel.

Alex Bogdan, despre iubita lui: „Asta cu cine e șef prin casă…”

Reporter: Cât de greu ți-a fost în perioada pandemiei?

Alex Bogdan: Nu mi-a fost greu… cumva. Sigur că mi-a fost dor de teatru, dar am profitat de timp și am acceptat ce s-a întâmplat, nu am refuzat perioada. Am stat cu prietena mea în casă, ca toată lumea, cu bune, cu rele, sigur că ne-a lipsit activitatea.

Tot timpul mă gândesc la oamenii care poate o duc mult mai rău, sau n-au avut confortul nostru și atunci asta te ajută. Nu poți să rămâi închis în tine și închis în casă. Te gândești că poate sunt unii oameni care n-au ce mânca. Nu putem să ne plângem noi. Fiecare tratează suferința în mod propriu.

Reporter: Din ce știm, iubita ta este tot actriță. Cine are rolul principal acasă? Și dacă ar fi să vă atribuiți o categorie de film care vă reprezintă viața în momentul de față, care ar fi?

Alex Bogdan: Asta cu cine e șef prin casă … când obosesc eu, este ea, când obosește ea, sunt eu. Nu e așa de delimitată treaba asta. Avem pisici, ne gândim să ne facem o familie mai încolo… un film? Cătă e înnebunită după “The Notebook” și filme romantice. Dar, oricum, ne uităm la toate tâmpeniile posibile. Seriale, în principiu. Ea citește foarte mult… stăm, dormim, nu suntem cu nimic excepționali… adică 2 actori, dar… vai de capul nostru! (râde – n.r.).

Reporter: Care este chimia ta cu actorii din vechea generație?

Alex Bogdan: Bună, cred. Eu am lucrat cu foarte mulți actori din vechea generație, sunt în continuare adeptul gândului că trebuie să crești odată cu generația ta și oricând am șansa să lucrez cu colegii mei, de vârsta mea, din generația mea, o fac pentru că așa au crescut si ei. Ei, cei care sunt acum foarte mari, au fost împreună, au lucrat mereu împreună și au ajuns cine sunt. E mișto că furi de la ei, dar în același timp trebuie și noi să creștem împreună.

Alex Bogdan a lucrat la fast-food și lua 7 dolari pe oră

Reporter: Cu siguranță când ai fost tânăr ai avut joburi temporare. Povestește-ne puțin care a fost cel mai interesant.

Alex Bogdan: A fost în America, la MC. Am lucrat 4 luni cu Work and Travel, eram student la Regie. Și împreună cu colegii mei ne-am dus să muncim acolo. 4 luni de muncă de dimineața până seara, greu tare.

Reporter: Cât ai câștigat?

Alex Bogdan: Luam 7 dolari pe oră. Era minim, minim. Începeam de la 6.00, și dacă întârziam 5 minute, îți tăia o oră! Era o franciză. Nu aveai voie nici să stai jos. Dacă nu erau clienți, trebuia să te faci că cureți, nu aveai voie să stai. A fost îngrozitor! Noi am avut parte de o experiență foarte grea, așa, ca muncă, pentru că programul ăsta… se presupune că tu muncești pentru americani, joburile pe care ei nu le fac, pe bani foarte puțini…. Să zicem că iei 3.000 – 4.000 de dolari dacă faci două joburi și după că vizitezi America. Dar noi n-am apucat să facem nimic. N-am făcut nici bani, n-am făcut nimic.

Sursă foto: instagram.com