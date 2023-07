Alex Bogdan, mesajul sfâșietor pe care l-a primit de la mama lui pe patul de moarte: „M-a rupt total, m-a rupt în mii de bucăți”

Alex Bogdan este unul dintre actorii care a adus de-a lungul timpului multe zâmbete pe chipurile românilor. Acesta afișează mereu o imagine pozitivă, este bine dispus, însă puțin sunt cei care știu că în urmă cu ceva timp, actorul a trecut printr-o suferință mare, care i-a șters zâmbetul de pe buze. Mama acestuia s-a stins din viață, iar mai bine de un an actorul a fost paralizat de durere.

În cadrul unui podcast, Alex Bogdan și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre unul dintre cele mai grele momente din viața lui. Chiar înainte de a urca pe scenă teatrului, actorul a aflat că mama lui s-a stins din viață, fapt ce l-a paralizat. Mai bine de un an, acesta nu a mai putu urca pe scenă și a suferit mult.

(CITEȘTE ȘI: ALEX BOGDAN, VICIUL CARE I-A MĂCINAT VIAȚA! A RĂMAS FĂRĂ APARTAMENT, FĂRĂ BANI ȘI FĂRĂ NIMENI LÂNGĂ EL: „E BOALĂ ASCUNSĂ. TU MORI PE INTERIOR”)

Mesajul de adio lăsat de mama lui Alex Bogdan

În cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar, Alex Bogdan a vorbit despre ultima oară în care și-a văzut mama. Aceasta știa că o să se stingă din viață și s-a bucurat din plin de ultimele clipe în care și-a văzut fiul și pe iubita acestuia. Chiar înainte de a deceda, femeia le-a mărturisit că „îi pare așa de rău că nu mai poate să stea” alături de ei, cuvinte ce i-au sfâșiat sufletul actorului.

De asemenea, Alex Bogdan a mai dezvăluit că înainte de a trece în neființă, mama lui a lăsat un mesaj de adio, iar actorul a avut o mare surpriză atunci când l-a citit. Deși se aștepta ca mama sa să lase un mesaj special, femeia a fost pragmatică, nu a apelat la latura sentimentală, ci le-a lăsat celor dragi doar câteva indicații clare pentru a se descurca după ce ea nu o să mai fie.

„E ultima imagine pe care o am cu mama, eram pe hol, ieșeam din casă și n-o să uit toată viața. Era pe pat și am știut că atunci e ultima oară când o s-o văd. Am știut. Era fericită că a prins-o pe Cătă (n.r. iubita actorului) și i-a spus lui Cătă la ureche că-i pare așa de rău că nu mai poate să stea cu noi. M-a rupt total, m-a rupt în mii de bucăți.

Tata a zis, ne-a lăsat o hârtie. Că știi cum mă gândesc eu, ultimele gânduri pe care le lași mărturie pe foaie și o să rămână pe veci scrise, să le putem citi că alea au fost ultimele ei gânduri.

Și ce a scris mama, cu liniuță: codurile, parolele, tot, de nu știu ce, astea sunt codurile așa. Vezi să faci curat, să ții casa. Te rog nu te certa cu băieții, ai grijă să nu vă certați între voi. Chestii punctuale ale unui om care e ca și cum pleacă într-o vacanță. Eu nu o să mai fiu o perioadă aici, dar te rog ai grijă de lucrurile astea”, a declarat Alex Bogdan.

(VEZI ȘI: BROMANIA ȘI ALEX BOGDAN „ÎMPART” ACEEAȘI PASIUNE, DAR NU E ACTORIA! TREI LA O MASĂ…)