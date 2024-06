Alex Ciucu a răspuns la întrebarea roșie. Cum include partenera în viața fiicelor din căsnicia cu Alina Sorescu?! „Copiii trec printr-o perioadă dificilă!”

Fiicele lui Alexandru Ciucu și ale Alinei Sorescu au terminat, fiecare, anul școlar și se pregătesc de vacanță. Serbarea a fost bifată în formulă completă, designerul și artista promițând că vor rămâne aproape în momentele importante din viața fetițelor. Însă plecările de pe timp de vară vor fi făcute individual, așa susține creatorul de modă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Destinația principală va fi Italia, unde Alexandru Ciucu promite să devină un ghid bun pentru ai săi copii. Dar stați să vedeți ce alte declarații a mai făcut cunoscutul designer. Bărbat divorțat și extrem de curtat, fostul partener al Alinei Sorescu a dezvăluit cum percepe integrarea unei alte femei în conduita fiicelor sale.

Cum include Alexandru Ciucu partenera în viața fiicelor din căsnicia cu Alina Sorescu: „Copiii trec printr-o perioadă dificilă!”

CANCAN.RO: Aveți planuri pentru vara aceasta, pleci cu fetițele în vacanță?

Alexandru Ciucu: Da, vreau să mergem la Roma. N-am fost niciodată cu ele la Roma. Este un oraș foarte frumos, foarte important. Are foarte multă istorie, inclusiv pe partea de religie. Vreau să vizităm Vatican, Basilica di San Pietro. Este un oraș care mi-e foarte drag mie, de când am studiat în Italia, l-am vizitat de foarte multe ori. O să fiu un fel de ghid. Și dup-aia mergem undeva la mare, tot în Italia, am găsit un hotel frumos cu o plajă pentru copii.

CANCAN.RO: Veți fi doar tu și fetele?

Alexandru Ciucu: Eu și fetele, da.

CANCAN.RO: Cum faci să introduci, când va fi cazul, o altă persoană în viața copiilor?

Alexandru Ciucu: Momentan, nu văd lucrul ăsta posibil. Nu simt să fac lucrul ăsta, cred că copiii trec momentan printr-o perioadă foarte dificilă pentru ei. Nu există o astfel de persoană și dacă ar exista, la un moment dat, nu văd prea important să o cunoască neapărat copiii. Dacă lucrurile astea se vor întâmpla și în cazul meu și în cazul celălalt, cred că lucrurile trebuie să se întâmple gradual, într-un mod natural, nu trebuie forțat nimic. Dar deocamdată nu se pune problema, nu văd posibilă situația asta.

