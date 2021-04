Alex de la Orăștie, diagnosticat cu boala secolului din cauza succesului: “Specialiștii mi-au spus că nu înțeleg cum am căzut în depresie”

Alex de la Orăștie a fost diagnosticat cu boala secolului din cauza succesului și a bătut la ușile mai multor specialiști ca să se vindece. Potrivit mărturiilor sale emoționante, psihologii la care a mers erau uimiți de motivul pentru care a căzut în depresie.

Alex de la Orăștie s-a luptat cu depresia

În vârstă de 33 de ani, Alex de la Orăștie se numără printre artiștii de la noi care s-au luptat cu o boală nemiloasă care i-a făcut pe milioane de oameni să sufere: depresia. Talentatul artist a acceptat astăzi să vorbească despre lupta delicată pe care a dus-o în perioada în care vedea totul în gri și negru în viața sa, respectiv la începutul carierei.

“Acum 12 ani, chiar în Vinerea Mare împlinesc 12 ani de când m-am lansat. Atunci am suferit o depresie, pentru că nu mă așteptam să am așa un impact cu publicul. După prima piesă scoasă, după trei zile, ieșeam pe stradă, mă cunoștea lumea și nu am știut cum să gestionez acest succes.

Am fost la specialiști și mi-au spus că nu înțeleg cum am căzut în depresie, când eu trebuia să mă bucur. Eu mi-am dorit doar să cânt, nu mi-am făcut și alte planuri, să mă gândesc la o familie, la căsătorie, la copii. Și nici în ziua de azi nu-mi dau seama de ce am căzut atunci”, a declarat Alex de la Orăștie în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Părinții i-au fost alături lui Alex de la Orăștie în perioada critică a vieții lui

În cadrul interviului, cântărețul a mai dezvăluit că mama și tatăl său l-au ajutat enorm în acele vremuri teribile și consideră că orice star sau vedetă plătește “o notă de plată cu greutate” pentru succesul pe care îl are.

“Nu mai voiam să mă văd la televizor, nu mai voiam să stau cu nimeni, voiam să stau singur. În perioada aceea am stat doar la părinți, pentru că aveam o legătură mai puternică cu mama și mă simțeam doar de ea protejat. Au fost niște momente despre care nu vreau să vorbesc cu tristețe, ci cu zâmbetul pe buze. Părerea mea este că succesul acesta trebuie plătit cumva”, a mai spus îndrăgitul interpret la matinalul care este difuzat la Antena Stars.

