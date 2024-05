Alex Dobrescu și-a ales opțiunea politică! S-a fotografiat cu primărița Clotilde Armand

În urmă cu câteva zile, Alex Dobrescu s-a fotografiat alături de Clotilde Armand, iar imaginea a ajuns pe platformele de socializare. Acesta s-a aflat printre simpatizanții primarului Sectorului 1 care au mers săptămâna trecută în Piața Victoriei.

Printre cei care și-au ales opțiunea politică se numără și fostul partener al Cristinei Cioran, și anume Alex Dobrescu. Bărbatul s-a fotografiat alături de Clotilde Armand, semn că este un simpatizant al primarului Sectorului 1 și că și-a ales, deja, opțiunea politică. Imaginea a fost surprinsă pe străzile Capitalei, mai cu seamă în fața Hotelului Capșa.

În urmă cu câteva zile, primarul Sectorului 1 s-a aflat în Piața Victoriei, alături de simpatizanții formațiunii politice USR. La adunarea publică a luat parte și Nicușor Dan, actualul primar general al Municipiului București.

Susținătorul lui Clotilde Armand a devenit cunoscut în urma scandalului cu fosta sa parteneră, Cristina Cioran. Împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție, care a fost obținut de fosta sa soție. Cristina Cioran susținea public faptul că tatăl copilului său a avut antecedente penale în trecut, fiind parte a unui caz de trafic internațional de droguri.

„Poate e deja într-un dosar în care sifonează pe cineva, nu știu! Acesta este un subiect pe care eu nu am vrut niciodată să îl abordez și îmi pare rău că vorbesc acum despre asta. Din câte am înțeles, da (n.r. a mai fost arestat). Cu mult înainte să îl cunosc eu. Trafic internațional de droguri. Aceea este o speță care s-a încheiat”, a spus Cristina Cioran, în emisiunea Xtra Night Show.

De altfel, actrița în vârstă de 46 de ani a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că fostul ei partener a amanetat mașina, pentru a face rost de bani pe care să îi joace la casino.

„Eu am venituri. Lucrez la Arcub, la Primăria Municipiului București. Mașina este la amanet, pentru ca el să plătească niște datorii. Chiriile mă străduiesc să le plătesc și toate celelalte pe rând. El a încasat niște bani pe care urma să-i restituie. A luat banii din casă pentru a plăti diverse și a promis că-i va da înapoi. El e cel care joacă în casino, nu eu. În ceea ce privește inelul despre care vorbește, am un inel de la el care costă 1500 de lei. E un inel de designer din argint, care e foarte frumos și-l port uneori. Am fost cu el și l-am ales împreună, anul trecut. Nu mă interesează aceste acuzații absolut oribile pe care le face. Nu au nicio bază reală. Îmi pare rău că recurge la aceste tertripuri ca să mă discrediteze. Sper să se oprească, fiindcă doar așa ne putem vedea în continuare de viață”, a spus fosta parteneră a lui Alex Dobrescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Vezi AICI mai multe detalii.