Cristina Cioran, decizie radicală în relația cu noul iubit! Greșeala pe care vedeta nu vrea să o mai facă: „Am decis”

Deși se află în plin scandal cu fostul partener, Cristina Cioran iubește, din nou. După despărțirea răsunătoare de Alex Dobrescu, vedeta a decis să meargă mai departe și a început o altă poveste de iubire. Noul iubit al blondinei este un tânăr afacerist, care pare deja că i-a furat inima. Despre bărbatul din viața Cristinei Cioran nu se știu prea multe, însă vedeta a făcut, recent, câteva dezvăluiri. Greșeala pe care aceasta nu vrea să o mai repete.

Cristina Cioran și tatăl fetiței sale se află în plin război. Cei doi sunt la cuțite și pare că nu mai există cale de comunicare între ei, așa că au ajuns chiar și în fața oamenilor legii. Vedeta s-a săturat de întreg scandalul și spune că nu mai vrea să audă de cel care i-a făcut atât de mult rău și preferă acum să își concentreze toată energia în noua relație pe care o are. De această dată Cristina Cioran vrea să facă lucrurile ca la carte și a mărturisit că a luat o decizie importantă în acest sens.

Deși liniștea încă îi este tulburată de fostul partener, Cristina Cioran se bucură de ceva timp de o nouă relație. Se pare că vedeta a reușit să treacă peste povestea de iubire cu Alex Dobrescu și acum și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat. Despre noul iubit al vedetei nu se știu prea multe, aceasta specificând doar că bărbatul este mult mai tânăr față de ea și că se înțelege de minune cu fiica ei.

Ei bine, se pare că despre misteriosul care o face fericită pe Cristina Cioran nici nu o să se știe prea multe, căci vedeta a hotărât că îl va ține departe de ochii curioșilor. Vedeta spune că și-a învățat lecția din fosta relație și nu îl va mai aduce pe bărbatul din viața ei în spațiul public.

Nici el nu este dornic să apară în presă, mai ales după linșajul acesta la care am fost eu supusă. Important este că sunt liniștită acum, că Ema este bine. Important este că trebuie să ne trăim viața mai departe și să încercăm, nu știu, să depășim momentele grele”, a declarat Cristina Cioran, la Antena Stars.

Așa cum spuneam, Cristina Cioran și Alex Dobrescu sunt în plin război, iar vedeta pare că a ajuns la capătul răbdării. Recent, aceasta a mărturisit că nu vrea să mai audă de fostul partener și a făcut acuzații grave la adresa lui.

Mai mult, aceasta a decis ca Alex Dobrescu să nu se mai apropie de fiica lui până în momentul în care o să își pună viața în ordine și o să facă niște schimbări radicale.

„Nu îl voi ierta niciodată și nu există nicio urmă de reconciliere. Bine că am scăpat! Chiar dacă are ordin mă sună, mă caută, încearcă să-mi aducă jigniri și injurii. Important este că fetița e bine.

Iar dacă tatăl ei își va dori o relație cu ea va trebui să-și revină, să se interneze o perioadă ca să-și scoată substanțele din corp și să intre într-un proces de curățare, dezintoxicare. Și să meargă și la un psihiatru să ia un tratament după ce identifică ce probleme are. Abia după mai poate să mai ia legătura cu Ema. Eu chiar l-am iubit! Dar Ema are un alt tată acum. Bine că am scăpat”, ne-a declarat Cristina Cioran.