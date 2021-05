Alex Velea va lansa atacuri în versuri: “Să vă pregătiți, că le zicem pe toate”. Ce va dezvălui despre Mario Fresh și Lino Golden?

Alex Velea și-a prevenit astăzi dușmanii în legătură cu proiectele muzicale pe care le-a realizat, dar și cu cele care se află în stadiul de proiect, deocamdată. Când au citit mesajul celebrului artist, unii dintre internauți au început să se gândească la atacurile în versuri care ar putea fi îndreptate spre Mario Fresh și Lino Golden. Aceștia din urmă au anunțat la începutul lui octombrie 2020 separarea de cel care le-a fost și mentor, și tată.

Alex Velea are pregătite câteva melodii-bombă

În vârstă de 36 de ani, Alex Velea deține casa de producție Golden Boy Society și, după ce Lino Golden și Mario Fresh au părăsit “familia” de aici, iubitul Antoniei a semnat contracte cu alți artiști în care a văzut mult potențial. Azi, el a făcut o mărturisire din care mulți au înțeles că urmează să lanseze câteva atacuri în versuri la adresa celor doi tineri cântăreți și nu numai.

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, partenerul de viață al Antoniei apare alături de 11 artiști și, înainte să o publice pe IG Story, el a notat următoarele două idei: “Construiesc un Imperiu” și “Să vă pregătiți! Că le zicem pe toate!”.

La finalul anului trecut, Mario Fresh și Lino Golden au precizat că au plecat de la Golden Boy Society pentru că nu mai erau de acord cu unele idei impuse de Alex Velea; potrivit declarațiilor făcute de Abi Talent, iubitul Antoniei și “ginerele” Andreei Esca s-ar fi certat din cauza iubitelor.

Alex Velea, declarații dure la adresa celor care i-au greșit

“Și ce dacă am fost dezamăgit? Mai bine. Asta mă face să fiu puternic, mai tare și să mă gândesc mai profund asupra unor lucruri. Dumnezeu să-i ierte pe cei care m-au dezamăgit. Am spus ce era de spus. Nu pot să iert falsitatea, închipuirea, mai multe. Nu sunt iertător. Nu prea dau a doua șansă. Niciodată. Nu există așa ceva.

(…). Ciorba reîncălzită nu mai este bună. Nu mai ești copil când îți arde de prostii. Îți asumi când ești copil, trebuie să vezi în ce ape te scalzi. Nu cred că am greșit ca și copil. Dacă am greșit îmi cer iertare. Am avut coloană vertebrală de când eram puști, chiar dacă am avut flexibilitate mare. Ai mei m-au crescut cu niște principii la care nu am renunțat, tocmai de-asta m-am certat cu multă lume”, a declarat Alex Velea de curând în cadrul unei emisiuni.

