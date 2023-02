Alexandra Ciomag e prezentată ca model la „Survivor 2023”, dar am aflat din ce face bani, de fapt, războinica de la Pro TV. Multe tinere fac asta în ziua de azi

Alexandra Ciomag a venit în timpul competiției Survivor România, după plecarea mai multor concurenți. Producătorii de la Pro TV au prezentat-o ca model, dar ocupația tinerei de 20 de ani pare să fie cu totul alta.

În urmă cu o lună, Alexandra Ciomag a acceptat provocarea PRO TV și a devenit o „războinică”. Ea a ajuns la „Survivor România 2023” alături de Kamara, care a fost distribuit în tribul Faimoșilor. Din acel moment, publicul de pe micile ecrane a devenit interesat de fata de doar 20 de ani, care a venit atât de hotărâtă în competiție.

„Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig”, a spus concurenta când a ajuns în Republica Dominicană.

Cu ce se ocupă, de fapt, Alexandra Ciomag de la „Survivor 2023”

Puțini știu faptul că războinica de la Survivor are, din octombrie 2022, o altă ocupație decât modelingul. Tânăra concurentă și-a făcut, la vremea aceea, o pagină de Facebook unde își promoveză ședințele de machiaj, pentru că de aici, se pare, că vin banii săi. Nu este de mirare că a ales această meserie extrem de bănoasă și populară printre fetele din ziua de astăzi.

În trecut, Alexandra Ciomag a defilat pentru designeri vestimentari celebri și apărut pe podium, chiar și la Paris Fashion Week. Așadar, nu este de mirare de ce echipa din PRO TV a ales să o facă, mai degrabă, model decât make up artist.

