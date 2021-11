Alexandra Stan, adevărul despre divorțul de Emanuel Necatu! Care a fost motivul despărțirii. „S-a depășit o limită”

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au avut o poveste de dragoste scurtă și intensă. Cei doi s-au căsătorit în secret și la fel au și divorțat. După doar cinci luni de când au spus „Da”, aceștia au decis să o ia pe drumuri diferite. Cântăreața a vorbit despre motivele care au dus la despărțire.

Alexandra Stan este din nou o femeie singură. Vedeta și soțul ei Emanuel Necatu au ajuns la finalul căsniciei de 5 luni și au decis să divorțeze. Cei doi au păstrat discreția, iar lucrurile s-au întâmplat în mare taină, însă internauții au observat imediat că se întâmplă ceva. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA STAN A CONFIRMAT DIVORȚUL! CE VA FACE CU INELUL DE LOGODNĂ)

Acum, Alexandra Stan a confirmat totul și a vorbit despre motivele divorțului. Se pare că mariajul celor doi nu a mers prea bine, existând certuri destul de dese, iar în cele din urmă s-a umplut paharul, ajungându-se la despărțire.

„Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț. (…) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(…)

Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită pun stop și nu mai pot să mă întorc. Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții.”, a declarat Alexandra Stan, la „Teo Show”.

Deși mariajul dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu nu a rezistat, cei doi s-au despărțit în termeni amiabili și chiar au rămas buni prieteni.

„Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumim: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție! Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie.

Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil. Am prietene și e foarte greu. Mi-am dat seama că de fapt noi ne dorim super multe lucruri și toată lumea aspiră la carieră, bani. Mie mi se pare că cel mai greu în viața asta e să ai o familie.”, a mai spus Alexandra Stan.

(VEZI ȘI: ALEXANDRA STAN ARE UN NOU IUBIT!? CUM A FOST SURPRINSĂ, DUPĂ ANUNȚUL DIVORȚULUI DE SOȚUL EI)