Alexandra Ungureanu i-a dat block Andreei Tonciu, pe Instagram. Cearta celor două vedete continuă

Alexandra Ungureanu și Andreea Tonciu sunt din nou în război. Fostele concurente de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” s-ar fi împăcat la un moment dat, însă, Alexandra a blocat-o pe Tonciu, pe Instagram. Ce a făcut-o pe artistă să apeleze la un asemenea gest?

Cele două vedete au avut parte de mai multe neînțelegeri de-a lungul emisiunii în care amândouă au concurat. Deși la ultima ediție a show-ului de modă cele două păreau că s-au despărțit prietene, iată că adevărul este altul. Alexandra Ungureanu a blocat-o pe Andreea Tonciu pe rețelele socializare, după ce aceasta a jignit-o grav într-o emisiune de televiziune.

Invitată în cadrul emisiunii online, realizată de către Oana Radu, Alexandra Ungureanu a povestit ce s-a întâmplat, din nou, între ea și Andreea Tonciu. Se pare că liniștea dintre cele două foste rivale nu a durat prea mult. Astfel că, Andreea Tonciu a jignit-o pe Alexandra Ungureanu în cadrul unei emisiuni TV, iar reacția artistei a fost să o blocheze imediat pe Instagram.

”Am scurte momente în care sunt extrem de impulsivă și fac un gest fără să mă gândesc, în 30 de secunde. Andreea a apărut cu sora ei într-o emisiune și m-a distrat cum a pus problema, uitând tonul pacifist în care încheiasem totuși sezonul. A zgândărit-o ceva și și-a adus ea aminte de războiul pe care l-am avut și care, din punctul meu de vedere, s-a terminat de mult.”, a declarat Alexandra Ungureanu.

Andreea Tonciu, cuvinte dure la adresa Alexandrei Ungureanu

Bruneta a susținut în public faptul că Alexandra Ungureanu nu ar avea voce, iar artista s-a supărat foarte tare.

”A spus despre mine niște lucruri, din care se vedea că are râcă pe mine. A zis că sunt artistă, dar știm noi la ce! Dubios! Și că nu am voce! Astea sunt ultimele lucruri pe care ar putea cineva să le zică despre mine. Putea să fie, totuși, mai inventivă, mai creativă, aș fi râs. Am blocat-o imediat pe Instagram, dar după mi-a părut rău!”, a mai declarat solista, la „Detectorul de minciuni”.