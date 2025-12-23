Acasă » Știri » Calendar ortodox 23 decembrie 2025. Pomenirea celor zece mucenici care au pătimit în Creta

Calendar ortodox 23 decembrie 2025. Pomenirea celor zece mucenici care au pătimit în Creta

De: Paul Hangerli 23/12/2025 | 06:40
Calendar ortodox 23 decembrie 2025. Pomenirea celor zece mucenici care au pătimit în Creta
Hagia Sophia, sursa- Can Can

În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă pace, înțelepciune și binecuvântare în viața ta, zi de zi.

În această lună, în ziua a douăzeci şi treia, pomenirea sfinţilor zece mucenici, care au suferit mucenicia în Creta.

Calendar ortodox 23 decembrie 2025

Aceşti zece Sfinţi Mucenici au pătimit pe timpul lui Deciu împăratul, către anul 250, în insula Creta. Nu erau toţi dintr-un oraş, ci din mai multe părţi ale ţării. Din mitropolia Gortinei erau cinci: Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie şi Evnichian; din Cnos, unul: Zotic; din Epinia Panormului, unul: Agatopus; din Chionia, unul: Vasilide şi din Iraclia doi: Evarest şi Pompie. Aceştia au fost daţi de necredincioşi ighemonului insulei, care a poruncit călăului să-i ducă la altarele idolilor ca să jertfească; de nu vor voi să fie supuşi la tot felul de chinuri.
Vreme de treizeci de zile sfinţii au fost chinuiţi, batjocoriţi şi târâţi pe jos prin gunoaie, de necredincioşi. În urmă au fost duşi înaintea judecătorului. Au fost din nou bătuţi, loviţi cu pietre, pălmuiţi, scuipaţi şi târâţi pe jos prin gunoaie, dar au rămas neînduplecaţi şi tari în credinţa lui Hristos. După ce au fost chinuiţi aşa, li s-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului părintelui nostru Pavel, arhiepiscopul Neocezareii, unul din cei 318 Părinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.
Cel între sfinţi Părintele nostru Pavel era aşa de vestit pentru virtuţile sale, că vestea de el a ajuns şi la urechile lui Liciniu care împărăţea în Nicomidia. A trimis să-l aducă la el. Când l-au adus pe sfânt înaintea scaunului de judecată al împăratului, tiranul a încercat mai întâi să înspăimânte pe sfânt cu ameninţări, iar apoi cu chinuri. Când au început să-l bată, toţi au rămas uimiţi de răbdarea cea mare a sfântului. Apoi un fierar a pus în palma sfântului o bucată mare de fier înroşită în foc, iar peste ea i-a pus cealaltă palmă şi le-a legat strâns pe amândouă. Le-a ţinut aşa până ce fierul s-a răcit. Din pricina asta vinele încheieturilor au rămas moarte şi nemişcate. Apoi l-au surghiunit într-o cetăţuie de pe malul râului Eufrat şi l-au închis acolo.
Când a venit marele împărat Constantin din Roma în Constantinopol, au fost chemaţi toţi din surghiun şi sloboziţi din închisori. Fiecare a venit la ale sale. Atunci a fost slobozit şi Sfântul Pavel. Şi-a luat scaunul său episcopal şi a strălucit ca şi mai înainte.
A fost unul din cei 318 Sfinţi Părinţi, care s-au adunat la întâiul Sinod de la Niceea. Toţi purtau pe trupurile lor rănile lui Hristos, şi arătau aceste podoabe unul altuia. Unul îşi arăta mâna tăiată, altul urechile, altul nasul, altul ochiul, altul alt mădular tăiat; îşi arătau semnele lăsate de loviturile cu vinele de bou sau cu ciomege, zdrobirile şi arsurile de pe trupurile lor, pe care le-au îndurat în chinurile lor pentru Hristos. Tot aşa şi fericitul Pavel nu era lipsit de astfel de podoabe. Avea şi el mădularele zdrobite de ciomege, iar sfintele lui mâini arse de fierul înroşit şi amorţite. Deci după ce toţi aceştia s-au adunat pentru răucredinciosul Arie, după ce cu hotărâre dumnezeiască l-au surpat şi l-au dat anatemei, s-au adunat cu împăratul în Constantinopol. Fericitul împărat Constantin a ţinut în mâinile lui mâinile Sfântului Pavel, le-a sărutat, le-a pus peste ochii lui şi peste celelalte mădulare ale lui şi a zis: „Nu mă satur să sărut mâinile acestea, ce-au ajuns moarte şi nemişcate pentru Hristosul meu”. S-a dus sfântul apoi iarăşi la scaunul său, a mai trăit acolo câţiva ani şi s-a mutat la Domnul.

Tot în această zi, pomenirea sfinţirii sfintei marii biserici a lui Dumnezeu, adică a bisericii Sfânta Sofia.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului şi purtătorului de Dumnezeu părintele nostru Naum din Ohrida, făcătorul de minuni, luminătorul şi predicatorul slavilor.

Născut în Imperiul bizantin în vremea când Biserica se apăra din nou de cei care luptau împotriva sfintelor icoane (către 843), sfântul Naum a devenit ucenic al măriţilor apostoli ai slavilor, sfinţii Chiril şi Metodie, şi a plecat cu în misiune în regiunile puţin civilizate ale Europei Centrale (Moravia, în principal), către anul 863. În ciuda piedicilor şi umilinţelor ce au avut de suferit, misiunea lor a fost încununată de succes, căci, contrar misionarilor franci veniţi din Germania, care căutau să impună limba latină, ei cunoşteau dialectul locuitorilor acestor regiuni şi au început să traducă Sfintele Scripturi şi Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Cum însă această limbă nu avea un alfabet, sfinţii au compus ei unul şi au lăsat astfel multe cărţi ca temei al trăiniciei misiunii lor.
Lucrarea aceasta fiind foarte avansată, sfinţii au plecat către Roma, ca să obţină sprijinul şi aprobarea papei Adrian II (867-872), care i-a primit la curte cu onoruri, ca pe adevăraţi trimişi ai lui Dumnezeu. După compararea cu textul grec, traducerile lor au fost găsite exacte şi bune de a fi utilizate pentru evanghelizarea popoarelor slave. Adrian al II-lea le-a dat drept urmare binecuvântarea sa şi chiar a hirotonit întru preoţie pe o parte din ucenicii lor, ca să poată sluji in bisericile satelor şi oraşelor evanghelizate Liturghia slavă pe care au tradus-o. În timpul acestei călătorii, Domnul şi-a arătat atât de mult harul faţă de ucenicii Săi, încât multe minuni şi vindecări s-au făcut prin ei în acest timp. Iar Sfântul Naum, deşi era cel mai tânăr dintre ei, nu s-a arătat nicidecum mai prejos decât ei în râvna apostolică şi darul tămăduirilor.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Shinon, care de sabie s-a săvârşit.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Rugăciune la Acatistul Sfântului Cuvios Naum din Orhida

Lucrător neobosit te-ai arătat pe pământ, Sfinte Cuvioase Naum, nevoindu-te la traducerea Sfintei Scripturi și a cărților de cult bisericesc din limba greacă în slavonă. Ai fost mare făcător de minuni în timpul vieții, iar acum trimiți din Cer semne minunate și vindecări celor care cu credință cheamă numele tău în rugăciune.
Vino și la noi, Sfinte Naum, și salvează-ne de boli psihice, de nebunie, de toate afecțiunile minții și ale conștiinței, nu lăsa diavolul să dividă mintea noastră ci să fim apărați de puterea ta și să ne desfătăm de fericirea Raiului încă din această viață. Tămăduiește toate bolile grele care ne amărăsc viața și învață-ne ca pe copii tăi să nu mai păcătuim ca să fim primiți în Împărăția lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.
Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.
Pilda zilei

    Rugăciunea superficială

Gheorghe l-a întrebat într-o zi pe vecinul său dacă îl iubeste pe Dumnezeu. Vecinul a raspuns afirmativ. Gheorghe a continuat:
– Te rogi din toata inima Lui?
– Sigur, de fiecare dată când mă rog, sunt cu gândul numai la El, a mărturisit vecinul.
Atunci Gheorghe a spus:
– Vecine, dacă vei reuşi să rosteşti „Tatăl nostru“ făraă să te gândeşti şi la altceva, îţi dăruiesc calul meu.
Pe la jumătatea rugăciunii, vecinul a grăit:
– Îmi dăruieşti şi şaua?
– Nici calul, nici şaua, pentru că în loc să fii cu luare aminte la rugaciune, te-ai gândit la cal.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”
Știri
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Știri
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă
Adevarul
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie,...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă
Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă
Grav accident pe A1! A fost activat Planul Roșu de intervenție
Grav accident pe A1! A fost activat Planul Roșu de intervenție
Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică
Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică
Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025
Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025
Vezi toate știrile
×