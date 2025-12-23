Acasă » Știri » Rețeta pentru Pomana Porcului a lui Radu Anton Roman. Ingredientele secrete care o fac ca la mama acasă!

Rețeta pentru Pomana Porcului a lui Radu Anton Roman. Ingredientele secrete care o fac ca la mama acasă!

De: Paul Hangerli 23/12/2025 | 07:30
Rețeta pentru Pomana Porcului a lui Radu Anton Roman. Ingredientele secrete care o fac ca la mama acasă!
Radu Anton Roman, sursa-Mediafax_Foto-Lucian_Alecu

În părțile Prahovei, rânduiala ce se face la Ignat poartă numele de praznic, nu de pomană, cuvânt care întărește vechea înțelesire a zilei ca jertfă și ofrandă. Tăierea porcului nu este doar lucrare gospodărească, ci faptă cu rădăcini adânci, săvârșită cu toată „fruntea” făpturii jertfite, spre a fi bine primită de puterile nevăzute și de folos celor ce se hrănesc dintr-însa.

Praznicul Porcului

Întregul ritual al tăierii se pecetluiește prin masa cea de obște, numită pretutindeni pomana porcului, iar pe alocuri, mai cu seamă în Prahova, praznicul porcului. Această masă nu este numai ospăț al trupului, ci și împărtășire sufletească, căci în vechile rânduieli ale vieții tradiționale ea se ținea cu cuviință și tăcere, într-o stare de gravitate aproape liturgică. Prin aceasta se împlinea comuniunea celor de față, care se adunau nu doar ca să mănânce, ci ca să fie părtași la actul jertfei săvârșite, cu gând curat și cu inimă adunată.
Cele trebuincioase pentru praznic
Se iau din trupul porcului următoarele:
carne slabă, rinichi, slănină, inimă, limbă, ficat și piept, toate în măsuri potrivite; sare și piper spre dreaptă dreasă; usturoi mult, căci el dă putere; ceapă; untură curată; brânză de burduf; și un pahar de vin roșu, ales din partea locului – căci suntem lângă Urlați.

Rânduiala gătirii

După ce jertfa a fost împlinită și rânduiala zilei respectată, se trece cu cuviință la gătirea praznicului. Toate ale porcului se taie cu grijă în bucăți potrivite, nici prea mari, nici prea mărunte, ca să se poată pătrunde bine de foc și să-și lase gustul deplin. Se pun apoi la foc iute, în untură curată, clocotind, și se lasă să se rumenească încet, până ce prind culoare frumoasă și miros îmbietor. În acest răstimp, ceapa se rade mărunt și se freacă îndelung până se face pastă albicioasă, aproape dulce, care se adaugă lângă carne, ca să lege gusturile și să domolească tăria grăsimii.

Îndată ce ceapa s-a prins de carne, se stinge totul cu vin roșu, ales cu grijă, și se lasă să fiarbă domol, ca să se pătrundă bine bucățile și să se împreuneze aromele. Vinul se duce încet, lăsând în urmă doar tăria și mireasma lui, iar carnea începe să sfârâie din nou în grăsime, semn că este gata de masă. Atunci se presară deasupra brânza de burduf, ca o pecete a belșugului, și se amestecă ușor, doar cât să se topească și să îmbrace bucățile.

Praznicul se aduce degrabă la masă, cu mămăligă fierbinte, așa cum se cuvine într-o zi de Ignat, când oamenii se strâng laolaltă nu doar să mănânce, ci să fie împreună. Alături stă unul dintre regii vinurilor roșii românești, Cabernet-Sauvignon de Urlați, care desăvârșește masa. Sec și vânjos, cu ținută nobilă și desen hotărât, dar fin, acest vin încununează praznicul ca o binecuvântare a locului, un adevărat superlativ al mesei și al rânduielii vechi, păstrate din tată-n fiu.

Crăciunul de acum 30 de ani: cât de „lux” era, de fapt, sărbătoarea când salariul ajungea doar de o sărmăluță?

„Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din România”. Acuzații grave pentru cofetăria unei celebre prezentatoare TV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”
Știri
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Știri
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă
Adevarul
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie,...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă
Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă
Grav accident pe A1! A fost activat Planul Roșu de intervenție
Grav accident pe A1! A fost activat Planul Roșu de intervenție
Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică
Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică
Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025
Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025
Vezi toate știrile
×