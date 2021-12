Alexandra Ungureanu, jignită în ultimul hal de Marius Moga. A terorizat-o psihic

Alexandra Ungureanu a vorbit recent despre câteva gânduri ce nu-i dau pace încă de la începutul carierei sale muzicale. Cântăreața a fost profund dezamăgită pe când abia se lansase în muzică.

Invitată în emisiunea online „Viața vedetelor”, Alexandra Ungureanu a povestit despre mai multe momente marcante din viața sa de artist, unul fiind de la începutul carierei, pe când era complexată de felul în care arată, iar Marius Moga i-ar fi semnalat asta.

„Moga îmi spunea: așa sunteți voi fetele cu voce, sunteți urâțele. Eram in backing vocals. Am fost foarte supărată pe el. Dacă îl întrebi, probabil că a uitat episodul ăsta. M-a complexat foarte mult. Eram ferm convinsă că nu am să-mi găsesc locul în muzică. Mă durea. Pe unde mă prezentam, aveam acea reținere. Îmi doream, da eu nu sunt 90-60-90. Aveam urme de acnee pe față. Nu aveam bani să mă duc în saloane. Nu eram nici foarte slabă, nici grasă. Nu știa lumea să găsească în mine acel ceva. Eram terorizată psihic”, a povestit Alexandra Ungureanu în emisiunea „Viața vedetelor” de pe Youtube.

Cântăreața a vorbit și despre răutățile de care s-a lovit în industria muzicală. Aceasta a observat chiar și recent când a invitat mulți artiști în emisiunea ei de pe canalul theXclusive, iar aceștia au refuzat-o sau i-au închis în nas, nedorindu-și comunicare deloc.

Alexandra a mai spus că și-ar dori foarte tare să aibă o colaborare muzicală cu Carla’s Dreams, una din trupele ei preferate. Pentru viitor, Ungureanu a zis că pregătește o serie de featuring-uri cu cântărețe. Una dintre fetele cu care ar putea să cânte este Theo Rose, cu care a legat o relație frumoasă după Bravo, ai stil.

Care este marea suferință a Alexandrei Ungureanu

Tot în emisiunea online, Alexandra a povestit despre una dintre cele mai mari cumpene din viața sa, momentul în care a aflat că ambii săi părinți suferă de cancer, în același timp.

Din nefericire, tatăl cântăreței s-a stins din viață, iar dramaticul episod o urmărește chiar și azi.

„Uneori, cred că nu am trecut cu adevărat peste acea perioadă. Sunt momente în care mi se face foarte dor de tată. Deși am schimbat telefoane, când mi-e cel mai greu, încă am tendința să îl sun. Simt nevoia să tastez în agendă… tata. Când am aflat, eu am fost în negare. Cancerul e un diagnostic de care auzi în filme, în cărți. Când auzi de amândoi, la un interval de câteva săptămâni. Mă gândeam la posibilitatea că o să rămân singură„, a povestit Alexandra Ungureanu în emisiunea online „Viața vedetelor”.