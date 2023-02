Alexandrea a aflat adevărul nebănuit despre soțul ei, după 5 ani de căsnicie. Ce mesaj a găsit în telefonul lui

După ce a aflat că soțul ei a avut o aventură cu o altă femeie mai mulți ani, Alexandra se gândește să îl ierte. Tânăra în vârstă de 26 de ani a povestit cum a aflat că partenerul său i-a fost infidel.

Alexandrea Acevedo a fost uluită când a descoperit că bărbatul cu care avea o căsnicie de 5 ani, Michael, i-a fost infidel. Tânăra a aflat totul, după ce s-a uitat în telefonul soțului ei.

„Am analizat telefonul lui, ceea ce fac de obicei și am găsit un mesaj scris cu ceva de genul „De ce crezi că va afla?””, a spus ea pentru South West News Service.

CITEȘTE ȘI: FEMEIA SAU BĂRBATUL ASCUNDE MAI BINE O INFIDELITATE? DESCOPERIRILE CERCETĂTORILOR ÎȚI VOR DA DE GÂNDIT

După o noapte lungă și nedormită, Alexandrea și-a confruntat soțul. La început, acesta nu a recunoscut nimic, ba chiar i-a spus că mesajul este de la un prieten, însă în cele din urmă, a doua zi dimineață i-a spus tot adevărul.

„La început am simțit multă furie și rănire, multe emoții și mereu am spus că infidelitatea este o problemă pentru mine, iar el știa și asta. Ne-am certam mult, iar când mi-a spus adevărul, l-am rugat să plece imediat.”, a spus Alexandrea.

Relația extraconjugală a durat aproximativ trei ani. Alexandrea nu s-a așteptat ca soțul său ei să o facă să sufere atât de tare.

Despărțirea l-a făcut pe bărbat să realizeze că își poate pierde familia definitiv

Se pare că, această lovitură l-a ajutat pe Michael să își dea seama cât de mult a greșit în fața mamei copiilor lui. În ultima perioadă, bărbatul și-a petrecut timpul mai mult sub influenta alcoolului și jucând jocuri de noroc.

„Într-o noapte, după ce am băut foarte mult, am avut un moment în care am vrut să sacrific totul. Este cu siguranță cea mai mare greșeală pe care am făcut-o vreodată și este ceva ce voi regreta foarte mult timp – dacă nu pentru totdeauna”, a spus el.

Timp de opt sau nouă zile, Alexandrea a trăit un amalgam de sentimente. Tânăra s-a simțit tristă, rănită, supărată, confuză, dar, în cele din urmă, plină de speranță.

Ea a recunoscut că soțul ei a început să depună mai mult efort și a spus că acest lucru a făcut-o să se gândească la o împăcare.

„Face tot ce poate pentru a se împăca cu mine”, a recunoscut ea, spunând că cei doi au reluat legătura acum.